«Украина может вскоре получить оружие, которое изменит ситуацию на поле боя» 7 6.08.2025, 9:12

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Президент Республиканского клуба им. Рональда Рейгана раскрыл подробности.

Украина может получить новое наступательное оружие, президент США Дональд Трамп дал Пентагону несколько приказов, которые это приближают, заявил президент Республиканского клуба им. Рональда Рейгана Борис Пинкус. По словам общественного деятеля, подобное вооружение может изменить ход боевых действий — в частности, наносить удары вглубь России, по ключевым целям.

В интервью «24 каналу» Пинкус подчеркнул, что Конгресс США в течение длительного времени требует передать нашей стране такое оружие — это касается и новых американских крылатых ракет.

«Уникальность этих ракет в том, что они летят ниже 300 метров, и это очень важно, ведь они не попадают под действие радаров. Их радиус действия составляет 450-500 километров, и это, безусловно, достаточная дистанция», - отметил он.

Также Пинкус заявил, что такие ракеты класса «воздух-земля» могут использоваться как на истребителях МиГ, так и на F-16, а также то, что американский лидер уже приказал Пентагону заключить контракты с двумя оборонными корпорациями США на производство подобных ракет для Украины.

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