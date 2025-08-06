В Гродно начался саботаж против Лукашенко? 5 6.08.2025, 9:41

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Местные власти обнародовали сенсационную цифру.

«Беда с этими гродненцами – массово саботируют задачи пятилетки», — пишет «Салідарнасць».

Выяснилось это внезапно. Корреспондент «Гродно плюс» побывала на планерке у председателя горисполкома и написала во вражеской соцсети: «Более 20% трудоспособного населения города «не работают». А значит и не платят налоги. Вопрос: за чей счет они пользуются всеми социальными благами?»

То, что более 20% трудоспособного населения в Гродно не занято в народном хозяйстве – это, конечно, впечатляет. Такие сенсационные цифры власти раскрывают нечасто.

Однако интересно не только это, но и реакция пользователей, которые напихали пропагандистке по полной программе. Под упомянутом постом десятки возмущенных комментариев. Вот лишь наиболее показательные:

«Труд – это право, а не обязанность. Что-то рабовладельческий строй тут устроили?!?! Чиновник – главный тунеядец».

«Налоги платят ВСЕ. Даже бездомные, оплачивая алкоголь. Дело в том, что неработающий человек не платит подоходный налог (но тот, кто его содержит компенсирует это своим подоходным налогом). Но, оплачивая любой товар или услугу, вы платите НДС (основное поступление в бюджет), а приобретая алкоголь, табачные изделия и пр., вы платите еще и акцизы».

«Пачытайце рынак вакансій у Гродна, колькі там плацяць, а потым схадзіце ў магазін і купіце прадуктаў на ўсю сям'ю на тыдзень. Усе пытаньні адпадуць».

«В Гродно есть мэр? В Беларуси вообще – есть где-то мэры? Мэр – это избираемый горожанами управляющий городом, вообще-то... »

«20% трудоспособного населения иммигрировало или ездит на заработки в Польшу. Живу в Польше паспорт ПП не оформлял в Беларуси числюсь не работающим, наблюдаю как бывшие соседи соседи для того чтобы выжить в Беларуси уже лет 10 ездят на заработки в Польшу они тоже числятся не работающими».

«Надо понимать на фото те самые работники, которые на своем горбу вывозят тунеядцев?»

Напомним, что в этом году Александр Лукашенко заявил, что «необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает». А в ноябре 2024-го диктатор сказал, что в Беларуси не должно быть «бомжей и тунеядцев».

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