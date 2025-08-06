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«Это позор»: Дугин занервничал из-за жесткой линии США по отношению к Путину

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  • 6.08.2025, 9:46
  • 5,870
«Это позор»: Дугин занервничал из-за жесткой линии США по отношению к Путину
Александр Дугин

Идеолог Кремля резко сменил риторику.

Российские пропагандисты и идеологи, которые еще недавно восхищались возвращением Дональда Трампа в Белый дом, теперь резко меняют риторику, сообщает «Агентство».

Яркий пример - Александр Дугин - один из сторонников «русского мира». Если в ноябре 2024 года он называл победу Трампа «нашей победой», то спустя девять месяцев заявляет, что американский президент якобы «сошел с ума».

В своем англоязычном аккаунте в соцсети X Дугин в понедельник написал: «Я прихожу к очень печальному выводу: Дональд Трамп совершенно безумен. Это позор. Мы его любили».

Эта резкая смена тона произошла не сразу. В ноябре 2024 года, после победы Трампа, Дугин восхищался: «Традиционные ценности победили. Это и наша победа». К январю он был уверен, что Трамп и Путин «договорятся». А уже в июле стало ясно, что энтузиазм улетучился - Дугин писал, что Трамп «погружается в болото», а надежд на него «все меньше и меньше».

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