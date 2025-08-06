«От молодого специалиста ждут всего и сразу» 2 6.08.2025, 9:51

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Белорусы получили два образования и каждый раз распределялись — каково это?

Эти белорусы в теме распределения уже профи — они не в первый раз полноценно отрабатывают бесплатное образование. Мария — медалистка, поступила в пед, отработала три года в школе, но решила, что ее призвание в другом. Ушла в медколледж — теперь трудится фармацевтом в аптеке любимого города. Егор — редактор, работал в издательстве. Но мечта о преподавании подтолкнула его к научной деятельности. Сейчас он магистр и снова молодой специалист. С какими мыслями беларусы выходят на работу, сколько получают и как живут, они рассказали порталу Tochka.by.

По распределению уехала в деревню

Мария окончила школу в 2016 году. Выбирала профессию девушка, как и многие, еще за партой. И если с интересующими героиню предметами все было понятно — Мария любит химию и биологию, — то с тем, куда поступать, не очень.

«Я рассматривала вариант с поступлением в колледж на фармацевта, но родственники (да и я сама) не могли смириться, что отличница и медалистка получит не высшее, а среднее специальное. Поэтому я быстро убедила себя, что это не мое, и выбрала педагогику. Профиль тот же — химия и биология, только род занятий иной», — рассказывает девушка.

Поступила на бюджет в Могилевский университет имени Кулешова, окончила вуз с хорошим средним баллом. Таким, что в списке на распределение оказалась второй среди студентов всего потока.

«Мест для распределения было очень мало: ни в районные, ни в областные центры нам трудоустроиться не предлагали. Оставалась только сельская местность. Из всех вариантов я выбрала Кировский район — деревню Жиличи. Там, кстати, очень красивый дворец, который скрасил мое распределение».

Общежитие вместе со строителями

Работодатель предоставил молодому специалисту комнату в общежитии. О ней Мария рассказывает немного: «Были вода (но не всегда) и плита (но часто занята), условия терпимые».

«Я жила на одном этаже не со студентами, а со строителями. Они в тот момент занимались реставрацией дворца. Люди взрослые, поэтому проблем с ними не было», — делится впечатлениями девушка.

За нехитрое жилье и цена небольшая. Правда, обустроено оно было не до конца: холодильник Марии пришлось купить самостоятельно. Плита — одна на этаж. Поэтому конфорки довольно часто были заняты. Не всегда оказывалась доступной горячая вода: если не успеть к определенному времени, приходилось мыться холодной.

По этим или же другим причинам общежитие вскоре закрыли. Мария переехала в съемное жилье.

«Я получала довольно неплохую зарплату — в последний год многое совмещала. Работала в продленке, была классным руководителем и просто учителем-предметником. По итогу у меня выходила зарплата в 1400−1500 рублей», — рассказывает собеседница.

Молодая, без семьи — поэтому бери допработу

Чаще всего деревни мало привлекательны для молодых специалистов. Но Марию это не испугало. Ключевым фактором для увольнения стал другой аспект — на молодого специалиста в коллективе сразу же перекинули массу дополнительной работы (конкурсы, выступления, поездки в другие города). Мол, молодая, без семьи — самое время.

«Слышать это было не очень приятно», — отмечает девушка.

У Марии сложились неплохие отношения с коллегами, но для себя она подметила: от молодого специалиста ждут всего и сразу. Практически не дают времени на адаптацию.

«Это трудно, потому что теория, которую мы проходим в университете, и практика, которая нас ждет на местах, — это совершенно разные вещи», — утверждает собеседница.

Так или иначе, но через три года после начала работы девушка решила переиграть свое будущее — вернулась к тому, чего хотела изначально. Отбросила все сомнения, стереотипы и поступила в медколледж. На фармацевта.

В колледж поступила вместе с ученицей

Училась девушка снова в Могилеве. Это ее родной город, поэтому пережить время занятий здесь проще всего. Родители обеспечили крышей над головой, поддержали финансово и морально.

«Я по натуре отличница, поэтому в учебе преуспела. На протяжении всего колледжа получала повышенную стипендию, плюс дополнительные выплаты за участие в конкурсах и мероприятиях», — раскрывает подробности Мария.

Интересно, что на фармацевтическую специальность она поступила вместе с девушкой, которую обучала во время распределения в школе.

«Действительно было неловко, потому что никто не мог понять, почему она называет меня на «вы». Она так и не смогла от этого избавиться, хотя я и говорила, что мы уже не в том положении и можно смело перейти на «ты», — смеется Мария.

Выбрала красивый город для отработки

Нынешней весной собеседница прошла второе в своей жизни распределение. В этот раз — более удачное.

«Поскольку я была первой из всех распределяющихся по бюджету, то передо мной была раскрыта абсолютно вся страна. Я выбрала Гомель — мне очень нравится этот город. Он красивый и спокойный», — отмечает Мария.

Жилье в новом месте девушка искала сама — о том, что работодатель не сможет его предоставить, было известно изначально. Взамен Марии как молодому специалисту предложили ежемесячную компенсацию в 5 базовых величин (210 рублей) — она не покрывает платеж за квартиру, однако частично возмещает траты. Сейчас за жилье девушка платит 500 рублей.

Свою точную зарплату Мария пока не знает, однако через несколько месяцев, когда вольется в работу, надеется на доход примерно в 1500 рублей.

Армия во время распределения

Егору — 24, и к этому возрасту он с двумя дипломами: бакалавра и магистра. Первое образование получил на журфаке БГУ на специальности «Литературная работа (редактирование)». Учился на бюджете, поэтому по окончании четвертого курса (в 2021-м) ушел на отработку в издательство. Место присмотрел себе сам: во время студенчества проходил там практику.

Первый трудовой опыт получился насыщенным. Через несколько месяцев после начала работы в издательстве его реорганизовали. Парень адаптировался к новым условиям и продолжил работу.

«Я знал, что издательство пройдет через эту процедуру, поэтому не переживал. Когда во время распределения комиссия уточнила, уверен ли я, что хочу работать именно там, ответил твердо: „Да“. Было жаль терять знакомое место», — утверждает собеседник.

Но завершить распределение спокойно все же не удалось — спустя год парня забрали в армию.

«Во время студенчества я год учился на военной кафедре, поэтому служить пришлось немного, лишь полгода», — рассказывает Егор.

Вернувшись к гражданской жизни, молодой человек проработал в издательстве даже больше, чем полагалось по условиям распределения.

Правда, зарплата была весьма скромной — в среднем 800 рублей. Треть дохода Егора уходила на аренду комнаты. На жизнь оставалось немного. Поэтому некоторое время финансово поддерживали родители.

Магистратура ради преподавания

Год назад Егор снова поступил, но уже в магистратуру технологического вуза. Первой специальности не изменил, учился по профилю издательского дела.

«Решил, что хочу преподавать, поэтому пошел совершенствовать знания и навыки. Плюс ко всему научная деятельность меня всегда привлекала. Поэтому, как говорится, тут сошлись все звезды», — отмечает парень.

Учебу в магистратуре приходилось совмещать с работой — график позволял, да и наниматель к парам сотрудника относился лояльно.

«Распределение прошло спокойно. Заведующая с деканом нашли варианты заранее, поэтому в день распределения мы уже знали, куда пойдем», — описывает ситуацию Егор.

Зарплату в заявке указали в районе 1000 рублей, хотя парень думает, что доход будет чуть выше.

«Местом я в принципе доволен, встретили меня тепло», — резюмирует молодой человек.

С преподаванием же пока не получилось. Дело в том, что на знакомой кафедре нет свободных мест. Поэтому свою мечту Егор бережно отложил до лучших времен. Расстроился ли? Немного. Но диплом магистра позволит начать карьеру преподавателя в любой удобный для этого момент.

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