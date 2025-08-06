В Минске два года пустует крупный бывший госмагазин в проблемном здании 6.08.2025, 10:17

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Что с ним хотят сделать?

Большой универсам «Радзивилловский» на улице Богдановича, 147 в Минске пустует уже два года. Какая судьба ждет торговый объект, рассказал глава администрации Советского района Александр Щекович, сообщает агентство «Минск-Новости».

В 2021 году сеть продуктовых магазинов «Радзивилловский» передали на обеспечение Минского хладокомбината № 2.

— Сейчас часть торговых объектов приводится в нормальный вид, но, к сожалению, не все они востребованы. Данные площади (а это больше 1000 кв. м) неоднократно выставлялись на торги, но продать их не так легко. Часть из них будет сдана под складские помещения. Ближайшая продажа оставшихся площадей с понижающим коэффициентом пройдет в августе. Мы приглашаем к участию в лотах все крупные торговые сети, — пояснил Щекович.

Рядом с универсамом на Богдановича есть немало торговых объектов, и открытие продуктового магазина другой торговой сети может оказаться нерентабельным. Поэтому также рассматривался вариант сдачи помещений в аренду под реализацию непродовольственных товаров.

Помещение бывшего магазина «Радзивилловский», которое находится на первом этаже многоэтажки, было выставлено на различных интернет-площадках еще год назад. Тогда сообщалось, что при строительстве инфраструктуры допустили просчеты, которые отразились на здании. Сам дом не аварийный, угрозы жильцам нет, однако часть грунтовых вод попадает в подвальные помещения.

Напомним, государственную торговую сеть «Радзивилловский» открыли в 2003 году, а в 2021-м компанию признали банкротом. В том же году стало известно, что проблемная торговая сеть переходит под крыло «Минского хладокомбината № 2». С тех пор некоторые магазины торговой сети пустуют.

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