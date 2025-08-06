Стала известна официальная причина смерти рок-музыканта Оззи Осборна 6.08.2025, 10:01

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Оззи Осборн

Документ поступил в регистрационное бюро Лондона.

Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. Согласно свидетельству о смерти, поданному его дочерью Эйми в регистрационное бюро Лондона, причиной смерти стали остановка сердца, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, а также болезнь Паркинсона с нарушением работы вегетативной нервной системы, пишет The New York Times.

В документе Осборн указан как «автор песен, исполнитель и рок-легенда».

Ранее семья не уточняла причины его смерти, но было известно, что последние годы жизни музыкант боролся с тяжелейшими заболеваниями. В феврале он признавался, что уже не может ходить. Еще ранее у него была диагностирована болезнь Паркинсона, также он страдал от проблем с позвоночником.

Поклонники начали опасаться за здоровье Осборна после заявления его жены Шэрон о том, что концерт 5 июля в Бирмингеме станет для него последним. Тогда Оззи выступил на местном стадионе, исполнив два коротких сета — сначала сольно, затем вместе с Black Sabbath.

На сцене он признался: «Я был прикован к постели шесть лет. Спасибо вам от всего сердца».

Оззи Осборн стал одним из основателей хэви-метала и добился успеха как в составе Black Sabbath, так и в сольной карьере. Его хиты Iron Man, Paranoid и Crazy Train стали классикой жанра.

30 июля в Бирмингеме прошла траурная процессия: гроб с телом певца провезли по улицам города, после чего состоялись закрытые похороны.

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