закрыть
6 августа 2025, среда, 10:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродно нашли нелегальное производство беспилотников

  • 6.08.2025, 10:37
В Гродно нашли нелегальное производство беспилотников

Их могли использовать контрабандисты.

Нелегальное производство беспилотников и склад метеозондов обнаружили у двух жителей Гродно, сообщили в Госпогранкомитете. Производство было в гараже и сервисном центре.

Силовики пришли в гараж-мастерскую с метеозондами и дронами 4 августа. К этому были привлечены оперативники ГПК, уголовный розыск, борцы с экономическими преступлениями, налоговая, а также отряд «Тайфун» внутренних войск.

«В ходе проведения обыска в гараже у жителя Гродно 4 августа обнаружено и изъято 10 метеозондов, 10 GPS-трекеров, фотоловушки и мобильные телефоны», — сообщили в ГПК.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»