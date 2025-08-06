В Гродно нашли нелегальное производство беспилотников
- 6.08.2025, 10:37
Их могли использовать контрабандисты.
Нелегальное производство беспилотников и склад метеозондов обнаружили у двух жителей Гродно, сообщили в Госпогранкомитете. Производство было в гараже и сервисном центре.
Силовики пришли в гараж-мастерскую с метеозондами и дронами 4 августа. К этому были привлечены оперативники ГПК, уголовный розыск, борцы с экономическими преступлениями, налоговая, а также отряд «Тайфун» внутренних войск.
«В ходе проведения обыска в гараже у жителя Гродно 4 августа обнаружено и изъято 10 метеозондов, 10 GPS-трекеров, фотоловушки и мобильные телефоны», — сообщили в ГПК.