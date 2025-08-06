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The Telegraph: Нефтяные санкции Трампа ударят по еще одной стране

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  • 6.08.2025, 10:43
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The Telegraph: Нефтяные санкции Трампа ударят по еще одной стране

Пострадает не только по РФ.

После месяцев избегания жестких мер против Кремля, президент США Дональд Трамп готовится впервые применить экономическое давление на Россию из-за ее войны против Украины. Впрочем, основная нагрузка может лечь не на Москву, а на Индию, пишет The Telegraph.

До пятницы Трамп должен представить конкретные меры, направленные на то, чтобы заставить Владимира Путина рассмотреть прекращение огня. Одним из вариантов является введение 100-процентных тарифов на страны, покупающие российскую нефть.

Индия в центре давления

На прошлой неделе Белый дом уже повысил тарифы на индийские товары до 25% и пригрозил санкциями за закупку нефти у России. Роль Индии в финансировании российской военной машины очевидна: до 2022 года она импортировала лишь 0,2% российской нефти, а сейчас - 45% (около 2 млн баррелей в сутки). Это принесло Кремлю более 50 млрд долларов дохода только за прошлый год.

Несмотря на это, Китай импортирует еще больше - 47% российской нефти. Однако Трамп воздерживается от жестких шагов в отношении Пекина на фоне попыток стабилизировать американо-китайские отношения.

Аналитики, в частности Тимоти Эш из Chatham House, отмечают, что полные тарифы на российскую нефть могут резко сократить доходы Кремля, спровоцировать банковские паники и девальвацию рубля. В то же время это также может вызвать рост цен на нефть и глобальные экономические потрясения.

Несмотря на решимость Трампа, Чарльз Капчан из Совета по международным отношениям предупреждает: только санкций может быть недостаточно. Чтобы остановить Путина, США должны не только давить экономически, но и поддерживать Украину оружием и укреплять ее оборонную промышленность.

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«Я не думаю, что мы можем задушить российскую экономику санкциями. Украине нужна способность остановить Путина на поле боя», - заявил Капчан.

Трамп, в свою очередь, заявляет: «Если энергетика упадет на $10 за баррель - у Путина не останется выбора. Его экономика на грани краха».

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