The Telegraph: Нефтяные санкции Трампа ударят по еще одной стране 1 6.08.2025, 10:43

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Пострадает не только по РФ.

После месяцев избегания жестких мер против Кремля, президент США Дональд Трамп готовится впервые применить экономическое давление на Россию из-за ее войны против Украины. Впрочем, основная нагрузка может лечь не на Москву, а на Индию, пишет The Telegraph.

До пятницы Трамп должен представить конкретные меры, направленные на то, чтобы заставить Владимира Путина рассмотреть прекращение огня. Одним из вариантов является введение 100-процентных тарифов на страны, покупающие российскую нефть.

Индия в центре давления

На прошлой неделе Белый дом уже повысил тарифы на индийские товары до 25% и пригрозил санкциями за закупку нефти у России. Роль Индии в финансировании российской военной машины очевидна: до 2022 года она импортировала лишь 0,2% российской нефти, а сейчас - 45% (около 2 млн баррелей в сутки). Это принесло Кремлю более 50 млрд долларов дохода только за прошлый год.

Несмотря на это, Китай импортирует еще больше - 47% российской нефти. Однако Трамп воздерживается от жестких шагов в отношении Пекина на фоне попыток стабилизировать американо-китайские отношения.

Аналитики, в частности Тимоти Эш из Chatham House, отмечают, что полные тарифы на российскую нефть могут резко сократить доходы Кремля, спровоцировать банковские паники и девальвацию рубля. В то же время это также может вызвать рост цен на нефть и глобальные экономические потрясения.

Несмотря на решимость Трампа, Чарльз Капчан из Совета по международным отношениям предупреждает: только санкций может быть недостаточно. Чтобы остановить Путина, США должны не только давить экономически, но и поддерживать Украину оружием и укреплять ее оборонную промышленность.

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«Я не думаю, что мы можем задушить российскую экономику санкциями. Украине нужна способность остановить Путина на поле боя», - заявил Капчан.

Трамп, в свою очередь, заявляет: «Если энергетика упадет на $10 за баррель - у Путина не останется выбора. Его экономика на грани краха».

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