Белоруска рассказала, как ее обманул парень-милиционер

Белоруска рассказала, как ее обманул парень-милиционер4
- 6.08.2025, 11:20
- 3,278
Аферист в погонах прихватил $70.
Белоруска рассказала, как закончились ее романтические отношения с милиционером-аферистом.
Ее пост набирает популярность в соцсети Threads, обратил внимание сайт Charter97.org. Между парой начались отношения на расстоянии. Однажды парень-милиционер приехал к девушке в гости. Во время прогулки он попросил у нее в долг 70 долларов «на куртку».
По возвращению в Гомель милиционер заблокировал девушку во всех соцсетях. Она приложила к посту фото и имя афериста в погонах.
«Саша, хоть и прошло много лет, знай, ты — м*дак», — заканчивает пост пользовательница Threads.
Посмотреть в Threads