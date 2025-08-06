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Белоруска рассказала, как ее обманул парень-милиционер

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  • 6.08.2025, 11:20
  • 3,278
Белоруска рассказала, как ее обманул парень-милиционер

Аферист в погонах прихватил $70.

Белоруска рассказала, как закончились ее романтические отношения с милиционером-аферистом.

Ее пост набирает популярность в соцсети Threads, обратил внимание сайт Charter97.org. Между парой начались отношения на расстоянии. Однажды парень-милиционер приехал к девушке в гости. Во время прогулки он попросил у нее в долг 70 долларов «на куртку».

По возвращению в Гомель милиционер заблокировал девушку во всех соцсетях. Она приложила к посту фото и имя афериста в погонах.

«Саша, хоть и прошло много лет, знай, ты — м*дак», — заканчивает пост пользовательница Threads.

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