Bloomberg: Немецкая Uniper сумела отобрать у «Газпрома» сотни миллионов евро 1 6.08.2025, 11:36

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Тактика оказалась эффективной.

Немецкая энергетическая компания Uniper добилась взыскания с «Газпрома». Это стало возможным благодаря экстренным судебным решениям в Германии.

Об этом сообщает Gallup.

По словам источника, Uniper получила сумму, исчисляемую трехзначными числами миллионов. Она отказалась сообщить, какую именно сумму получила.

Судебные иски против «Газпрома»

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Европа столкнулась с энергетическим кризисом. Газовые поставки сократились, а многолетние контракты с «Газпромом» были фактически разорваны.

Европейские энергетические компании, включая Eni, Engie, OMV, Uniper и RWE, начали арбитражные процессы, чтобы вернуть потери. Большинство этих разбирательств длятся годами, но Uniper удалось выделиться.

Как Uniper выиграла быстрее других

Uniper, некогда крупнейший немецкий покупатель газа из Москвы, воспользовалась юридической возможностью и добилась экстренных решений судов.

В 2022 году Uniper обратилась в региональный суд в городе Вайден в Баварии, а затем в Нюрнберг. Там компания получила право на взыскание 3,65 млрд евро, затем еще 3,79 млрд евро и, наконец, 576 млн евро.

Позже, в июне 2024 года, компания выиграла параллельный арбитраж на 13,5 млрд евро. Такая стратегия возможна только при доказанном экстренном риске, например, угрозе существованию компании.

Выиграв эти дела, Uniper была готова взыскать задолженность по судебным решениям. Но для этого ей необходимо было выявить претензии «Газпром» к другим компаниям.

В конце 2023 года Uniper начала получать деньги от должников «Газпрома». Компания отказалась раскрывать, с каких счетов и контрагентов были взысканы средства.

Не все смогли повторить успех

По словам юристов, стратегия Uniper сработала благодаря быстроте действий и доказательствам угрозы ее выживанию. «Вы должны доказать наличие чрезвычайной ситуации. Существование Uniper было под угрозой», - отметил юрист Тино Шнайдер.

Другие компании, такие как Orlen и RWE, продолжают арбитраж, но не добились аналогичных выплат.

Что помогло взыскать деньги

Uniper удалось найти дебиторов «Газпрома» и взыскать долги через них. По словам юристов, такой способ - один из самых быстрых путей получения средств, особенно если невозможно исполнить решение в стране ответчика.

«Если кто-то успевает первым захватить актив, вы уже не получите ничего», - отметил юрист Шнайдер. «Uniper была быстра и изобретательна. Это оказалось эффективно».

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