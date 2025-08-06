В Беларуси выпало почти в полтора раза больше осадков, чем обычно 1 6.08.2025, 11:44

Цифры за июль.

Средняя по Беларуси температура воздуха за июль составила +19,8°С, что выше климатической нормы на 0,9°С. Такой и более теплый июль бывает примерно раз в 7 лет, пишет pogoda.by.

Наибольшие значения положительных отклонений температуры воздуха от климатической нормы отмечены в Могилевской и Витебской областях (+1,4°С и +1,3°С соответственно), в Брестской области отклонения были наименьшими (+0,3°С).

Температура воздуха днем в течение месяца в основном составляла +23…+29°С, в отдельные дни повышалась до +30°С и выше.

Максимального значения (+34,6°С) температура воздуха достигла 3 июля на станции Брест.

Температура воздуха ночью в основном находилась в пределах +11…+18°С, в самые холодные ночи не превышала 10°С.

Минимальная температура воздуха отмечена на станции Полесская 6 июля и составила +6,9°С.

Тем не менее в отдельные сутки местами по стране были зарегистрированы тропические ночи (минимальная температура воздуха за ночь составляла +20°С и более).

За месяц в среднем по стране выпало 129 мм осадков, что составило 144 % климатической нормы.

Избыток осадков отмечался на большей части территории страны. Количество осадков первой декады месяца было близким к климатической норме. Во второй и особенно в третьей декаде отмечалось чрезмерное увлажнение: выпало 141 и 188 % декадной нормы соответственно.

На протяжении месяца отмечалось от 8 до 18 дождливых дней (дней с суммой осадков за сутки 1 мм и более) при норме 9—11 дней.

На протяжении месяца по территории страны наблюдались туманы, грозы, отмечалось выпадение града диаметром до 9 мм (Пинск).

Дожди в основном носили ливневый характер, в отдельные дни месяца достигали критерия опасного гидрометеорологического явления: очень сильный дождь — до 94 мм (ГП Малевичская Рудня) и очень сильный ливень — до 39,5 мм (Березино).

В отдельных районах отмечалось усиление скорости ветра порывами до 15 м/с и более, местами достигшее критерия опасного гидрометеорологического явления (25 м/с и более). Максимальная скорость ветра за месяц зарегистрирована на станции Могилев 10 июля (26 м/с).

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