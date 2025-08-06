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NYT: Китайцы утопают в долгах

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  • 6.08.2025, 11:47
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NYT: Китайцы утопают в долгах

Пекин активно стимулирует экономику за счет потребительского кредитования.

Китайские власти стремятся оживить экономику, находящуюся в упадке уже четыре года, призывая граждан меньше откладывать и больше тратить. Регуляторы настаивают на расширении потребительского кредитования, а банки — на более гибких условиях погашения. Однако многие китайцы боятся брать новые займы, опасаясь долговой ловушки, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

С 2021 по 2024 год объем потребительских сбережений в Китае вырос на 50%. Но в этот же период количество невозвращенных кредитов почти удвоилось. По данным консалтинговой компании Gavekal Dragonomics, в 2023 году от 25 до 34 миллионов человек не смогли погасить свои займы — вдвое больше, чем в 2019 году. С учетом просроченных, но еще не дефолтных кредитов, число рискованных заемщиков достигает 83 миллионов.

Молодежь, безработные и фрилансеры особенно уязвимы. Многие берут займы на повседневные нужды через популярные онлайн-сервисы, даже не зная процентных ставок. Отсутствие в Китае системы личного банкротства делает невозможным списание долгов, а коллекторам часто удается обойти ограничения, пугая должников звонками и угрозами.

Правительство предлагает инициативы вроде «кредитной амнистии», но их реализация идет медленно. Тем временем чувство отчаяния среди заемщиков нарастает.

Эксперты предупреждают, что попытки стимулировать потребление через рост займов — «как пить яд от жажды». Без решения фундаментальных проблем — стагнации доходов, безработицы и слабой системы социальной поддержки — долговая яма будет только расти.

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