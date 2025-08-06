В Дроздах почти год не могут продать дом с «евроремонтом» 6.08.2025, 11:56

На него сделали скидку в 100 тысяч долларов.

В коттеджном микрорайоне Дрозды по-прежнему продают участок с трехуровневым домом. Почти за год недвижимость подешевела на 100 тысяч долларов. «Зеркало» рассказывает, как выглядит такое жилье и сколько сейчас за него просят.

Жилье находится на улице Даровской. Это трехуровневый дом, он занимает почти 244 «квадрата». В строении два входа — из гаража и дома. К дому прилагается участок площадью 7,22 сотки.

Коттедж был построен в 2007 году, он сделан из газосиликатных блоков, а крыша покрыта металлочерепицей. Стены с фасада утеплены, оштукатурены и окрашены. Жилая площадь составляет почти 98 «квадратов», кухня — чуть больше 32 «квадратов».

На первом этаже размещены кухня, три изолированные комнаты, гараж на два автомобиля. На втором — кухня, три изолированные комнаты и терраса, которая занимает почти 12 «квадратов». В доме есть два санузла.

За этот дом и участок хотят выручить 1 280 000 долларов, или 3 млн 837,7 тысячи рублей. Для сравнения: в конце августа прошлого года за них просили 1 380 000 долларов, или 4 млн 393,1 тысячи рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com