«Чаша терпения Трампа наполнилась до краев и вышла из берегов» 6.08.2025, 12:00

Дональд Трамп

Экономист рассказал, как США будут давить на Россию.

Президент США Дональд Трамп озвучил стране-агрессору России более жесткий дедлайн и послал «первую санкционную ласточку» для покупателей энергоносителей РФ. Об этом в интервью «Главреду» рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, такое решение он принял по нескольким причинам. Одна из них - эмоциональность. Трамп сначала надеялся решить вопрос с Россией легким путем - переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Несколько месяцев подряд продолжались разговоры Трампа и Путина, однако результата от этого не было. Даже наоборот - боевые действия только усиливались, как и обстрелы мирных городов Украины.

«Чаша терпения Трампа наполнилась до краев и «вышла из берегов». Прежде всего это произошло под влиянием окружения Трампа в администрации и Республиканской партии США, которое неоднократно указывало ему, что Путин водит его за нос. Плюс он много раз слышал аналогичную оценку со стороны американских медиа, а также лидеров других стран демократического мира, в том числе и членов НАТО», - отметил Новак.

В результате терпению Трампа пришел конец и он изменил свой стиль общения с Россией. Теперь президент США не дает отсрочки Путину и вводит санкции.

«Санкции почему-то не против самой России в виде закона Грэма, а против страны, которая является вторым по величине покупателем российской нефти - Индии. Крупнейший покупатель российской - это Китай, который покупает около трети российской нефти. Зато Индия покупает четверть нефти РФ. Очевидно, пока Трамп не хочет «бить горшки» с Китаем, поэтому обложил пошлиной второго крупнейшего покупателя российских энергоносителей - Индию», - пояснил экономист.

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