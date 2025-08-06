Лукашенко не поможет 6.08.2025, 12:07

Белорусские НПЗ не способны спасти Россию от дефицита бензина.

Цены на бензин в России выросли до исторически рекордного уровня, но это не помогает. В августе в России может возникнуть дефицит бензина. Великая нефтяная супердержава сталкивается с нехваткой топлива уже в третий раз за последние четыре года. Так что опять придется звать на помощь белорусские НПЗ. Белорусским НПЗ эта просьба вряд ли понравится, но отказаться не получится, пишет planbmedia.io.

Правительство России до конца августа продлило полный запрет на экспорт бензина. Потому что самим не хватает. Цены на бензин в России ставят рекорды, но дальше будет, видимо, только хуже. Дальше, как это не раз уже случалось, России грозит дефицит бензина.

Причины надвигающегося дефицита не отличаются оригинальностью. Конец лета – это такой высокий сезон, когда из-за уборочной топлива нужно больше, чем обычно. А производят его меньше. Как и в начале 2024 года российскую нефтепереработку повредили украинские дроны.

Рязанский НПЗ, который перерабатывает 13 миллионов тонн нефти в год, потерял половину своих мощностей. Новокуйбышевский НПЗ, с переработкой в 5,7 миллиона тонн, после атаки дронов вообще остановился.

При этом из-за высоких ставок по кредитам, частные компании АЗС не смогли закупиться бензином заранее. А спрос оказался даже немножко выше обычного из-за атак украинских дронов на российские аэропорты.

В начале 2024 года, когда российские НПЗ тоже пострадали от украинских дронов, российские власти обратились за помощью к Беларуси. Источники на рынке сказали агентству Рейтер, что в этом году просьба может повториться. Другое дело, что белорусские власти вряд ли будут от нее в восторге.

Во вторник стоимость тонны бензина в России выросла до 77 тысяч российских рублей. То есть стоила дешевле тысячи долларов. Куда Беларусь продает свое топливо – тайна, покрытая мраком. Но, скажем, в Китай или Индию белорусский бензин можно продавать по цене от 1300 до 1500 долларов за тонну. В Африке цена колеблется от тысячи до полутора тысяч. В ЮАР – 1600 долларов за тонну, в Кении – 1900. А в дружественном Зимбабве тонна бензина стоит вообще больше двух тысяч долларов.

И даже при этих ценах Лукашенко еще в начале года жаловался, что белорусские НПЗ работают себе в убыток. А цены на российском рынке, даже при их нынешнем рекордно уровне, премиальными точно не назовешь.

Другое дело, что если попросят, то отказаться не получится. Если Россия обидится, то не останется ни нефти для белорусских НПЗ, ни доступа на альтернативные рынки для белорусского топлива.

Правда, просьбу можно тоже выполнить по-разному. В марте 2024 года, когда на российском топливном рынке случились очередные временные трудности, Беларусь поставила в Россию три тысячи тонн бензина. При этом, месячное потребление бензина в России составляет три миллиона тонн. То есть белорусские НПЗ помогли союзнику на одну десятую процента.

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