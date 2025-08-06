Европейский бизнес демонстрирует неожиданную устойчивость на фоне тарифов США 6.08.2025, 12:09

Хороших новостей все больше.

Несмотря на ужесточение торговой политики США, европейские компании показали удивительную устойчивость в текущем отчетном сезоне. Хотя такие гиганты, как Volkswagen, Adidas, Nokia и Mercedes-Benz, предупреждают о негативных последствиях тарифов, а швейцарские компании шокированы особенно высокими пошлинами, финансовые результаты большинства европейских фирм превзошли ожидания, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Аналитики отмечают, что прибыль и прогнозы роста остались выше, чем опасались в момент объявления торговых тарифов президентом США Дональдом Трампом. Хотя риски сохраняются, особенно если тарифы ослабят американскую экономику, Европа получает шанс укрепить позиции за счет инвестиций в инфраструктуру Германии и роста оборонных расходов.

«Сейчас Европа выглядит довольно привлекательно. Мы получаем все больше хороших новостей», — говорит Беата Мантей, стратег в банке Citi.

Европейский индекс Stoxx 600 демонстрирует рост с начала года. Слабые места все же остаются: компании сектора предметов роскоши, такие как Kering и LVMH, страдают от снижения спроса в США и Китае. Автопроизводители тоже пострадали из-за сложных цепочек поставок и снизили прогнозы прибыли.

Тем не менее некоторые лидеры индустрии считают, что значение тарифов преувеличено. «Куда важнее, насколько продукция привлекательна», — заявил глава BMW Оливер Ципзе.

Особое внимание инвесторов привлекает оборонный сектор и банки. Последние показали наилучшие результаты среди всех отраслей во втором квартале — акции крупнейших банков достигли максимумов с 2008 года.

Отчетный сезон стал неожиданным глотком оптимизма для Европы на фоне сложной внешнеэкономической ситуации.

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