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У хозяина коттеджа под Минском из сейфа пропали 12 тысяч долларов

  • 6.08.2025, 12:14
  • 1,142
У хозяина коттеджа под Минском из сейфа пропали 12 тысяч долларов

Отпечатки пальцев привели к «криптобизнесмену».

Однажды хозяин частного дома в Минском районе обнаружил пропажу из сейфа 12 тысяч долларов. На месте обнаружили отпечатки пальцев. Причем здесь сын супруги владельца сейфа и криптовалюта, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

В один из июньских дней хозяин частного дома под Минском обнаружил пропажу из сейфа 12 тысяч долларов. Он обратился в милицию. На место выезжала следственно-оперативная группа — входивший в нее эксперт нашел и «снял» следы рук с дверцы шкафа, где размещался сейф.

Экспертиза показала, что отпечатки принадлежат 20-летнему пасынку заявителя, который проживает в том же доме. Парня задержали. Он рассказал, что подобрал код к сейфу.

«Деньги из него брал частями в период с мая по июнь, переводил их в криптовалюту и вкладывал на бирже пытаясь заработать, однако его «бизнес» остался убыточным. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ГКСЭ.

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