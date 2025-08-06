Белорусам запретили использовать всесезонные шины зимой 5 6.08.2025, 13:01

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Новые правила начнут действовать с 1 сентября.

В Беларуси больше нельзя использовать всесезонные шины зимой. Это предусмотрено обновленными правилами дорожного движения.

Как отметил начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков на пресс-конференции, согласно новым правилам, которые вступают в силу с 1 сентября, теперь зимой можно использовать шины только маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее и одним из знаков «M+S», «M&S», «M S». При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

Напомним, согласно пункту 207-1 ПДД при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили должны быть оборудованы зимними шинами.

За шины не по сезону предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины (42 рубля). Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 базовых величин (от 84 до 210 рублей).

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