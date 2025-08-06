Девять привычек белорусов взорвали соцсети

Девять привычек белорусов взорвали соцсети7
- 6.08.2025, 12:49
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Туристы удивляются.
В TikTok завирусился ролик с привычками белорусов, которые шокируют туристов. Короткое видео опубликовал пользователь под ником @durli_visa.
Автор ролика, озаглавленного «Как понять, что ты в Беларуси», заснял девять привычек белорусов и другие необычные вещи, которое его удивили его в нашей стране.
Начинается ролик со светофора - пользователя удивило, что все стоят на «красный» сигнал, ожидая «зеленого». Также туристы заметили, что белорусы уже привыкли к тракторам на улице и совершенно не удивляются им. Трактора в городе - часть коммунальной техники.
@durli_visa Как понять что ты в Беларуси #durli#visa#travel#keşfet#минск#красота ♬ оригинальный звук - Durli visa
Еще одна поражающая привычка - отсутствие пешеходов на велодорожках. К взаимоуважительным привычкам относится и придерживание дверей в метро. А в общественном транспорте места для инвалидов и пожилых людей не занимают другие пассажиры.
Не менее поразительной для иностранцев оказалась привычка белорусов ходить в театр - билеты раскуплены на месяц вперед.
А еще туристы удивляются, что все белорусы убирают за собой и делятся талончиками.
Короткий ролик за несколько дней набрал около 112 тысяч просмотров, получил более 6000 лайков.