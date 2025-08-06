закрыть
6 августа 2025, среда, 13:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов может ждать новый сюрприз на границе

  • 6.08.2025, 12:37
  • 2,964
Белорусов может ждать новый сюрприз на границе

С инициативой выступила МАП.

В Беларуси предлагают запретить брать пассажиров на границе за дополнительную плату и начать проверять количество пассажиров в автобусах. Такое предложение озвучили представители Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП) на встрече с Транспортной инспекцией 5 августа в Гродно.

По данным МАП, к границе подгоняют пустые автобусы, которые ездят только от Бреста до Тересполя. Они собирают пассажиров прямо у пограничного шлагбаума и не отправляются, пока не наберут полный салон, получая максимум «серой» выручки. По мнению представителей МАП, это ухудшает ситуацию с очередями на границе.

Ранее сообщалось, что и государственный перевозчик «Минсктранс», и частные компании предлагали бесплатную пересадку в автобусы, которые стоят ближе к границе. Однако в пограничных чатах белорусов встречались сообщения, что водители автобусов берут произвольную плату за подсадку пассажиров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип