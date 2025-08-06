Белорусов может ждать новый сюрприз на границе 6.08.2025, 12:37

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С инициативой выступила МАП.

В Беларуси предлагают запретить брать пассажиров на границе за дополнительную плату и начать проверять количество пассажиров в автобусах. Такое предложение озвучили представители Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП) на встрече с Транспортной инспекцией 5 августа в Гродно.

По данным МАП, к границе подгоняют пустые автобусы, которые ездят только от Бреста до Тересполя. Они собирают пассажиров прямо у пограничного шлагбаума и не отправляются, пока не наберут полный салон, получая максимум «серой» выручки. По мнению представителей МАП, это ухудшает ситуацию с очередями на границе.

Ранее сообщалось, что и государственный перевозчик «Минсктранс», и частные компании предлагали бесплатную пересадку в автобусы, которые стоят ближе к границе. Однако в пограничных чатах белорусов встречались сообщения, что водители автобусов берут произвольную плату за подсадку пассажиров.

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