Белорусов может ждать новый сюрприз на границе
- 6.08.2025, 12:37
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С инициативой выступила МАП.
В Беларуси предлагают запретить брать пассажиров на границе за дополнительную плату и начать проверять количество пассажиров в автобусах. Такое предложение озвучили представители Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП) на встрече с Транспортной инспекцией 5 августа в Гродно.
По данным МАП, к границе подгоняют пустые автобусы, которые ездят только от Бреста до Тересполя. Они собирают пассажиров прямо у пограничного шлагбаума и не отправляются, пока не наберут полный салон, получая максимум «серой» выручки. По мнению представителей МАП, это ухудшает ситуацию с очередями на границе.
Ранее сообщалось, что и государственный перевозчик «Минсктранс», и частные компании предлагали бесплатную пересадку в автобусы, которые стоят ближе к границе. Однако в пограничных чатах белорусов встречались сообщения, что водители автобусов берут произвольную плату за подсадку пассажиров.