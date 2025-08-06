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Зеленский анонсировал мощный «сюрприз» для России

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  • 6.08.2025, 13:04
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Зеленский анонсировал мощный «сюрприз» для России

Планируются новые операции.

Служба безопасности Украины в скором времени проведет против стратегических и военных объектов РФ новые операции. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, СБУ в 2025 году эффективно уничтожает российские системы противовоздушной обороны. Это дает возможность ВСУ наносить удары по военным и стратегическим объектам на территории России. Украинский лидер подчеркнул, что он уже согласовал некоторые новые операции СБУ. По понятным причинам, подробности он рассказывать не стал.

Удары по российским военным и стратегическим объектам в РФ и на временно оккупированных территориях Украины наносят бойцы Центра специальных операций «А» СБУ.

Так, в ночь на 4 августа 2025 года это оперативно-боевое подразделение специального назначения СБУ атаковало дронами военный аэродром Саки во временно оккупированном Крыму. Этот аэродром является ключевой базой для операций российских оккупантов в Черном море. В результате удара по военному аэродрому полностью уничтожен многоцелевой истребитель. Повреждены также еще один многоцелевой истребитель и три Су-24.

Кроме того, в результате удара украинских БпЛА уничтожен склад авиационного вооружения. В ночь на 2 августа дроны СБУ атаковали военный аэродром в Краснодарском крае России, в результате чего там начался пожар. Этот аэродром использовали для запуска по Украине «Шахедов».

Также в ночь на 2 августа украинские БпЛА нанесли удар по заводу «Электроприбор» в Пензе, который выпускает товары для российской армии.

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