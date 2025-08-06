Синоптики назвали населенный пункт, где прошел самый сильный ливень в июле
- 6.08.2025, 13:10
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До 94 миллиметров осадков.
Синоптики назвали белорусский город, где прошел самый сильный ливень в июле 2025 года. Подробности приводит портал pogoda.by.
Согласно данным синоптиков, на протяжении июля на территории Беларуси наблюдались туманы, грозы, град диаметром 9 миллиметров (речь идет про Пинск). Что касается дождей, то они носили ливневый характер. В частности, очень сильный дождь до 94 миллиметров был зафиксирован в городском поселке Малевичская Рудня (Гомельская область). Самый сильный ливень зарегистрирован в Березино (выпало до 39,5 миллиметра осадков).