Названы главные привычки для сохранения здоровья печени 6.08.2025, 13:31

Вам помогут листовые овощи и чай.

Для защиты печени от воспаления необходимо не только отказаться от алкоголя, но и включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами — чай и листовую зелень. Об этом рассказал диетолог Сандро Ферраз в интервью изданию Terra.

По словам эксперта, на здоровье печени серьезно влияет питание.

«Необходимо ограничить потребление насыщенных жиров и алкоголя — его избыток может привести к циррозу. Вместо этого стоит пить больше воды, следить за весом и включить в меню продукты с высоким содержанием антиоксидантов — зеленые листовые овощи, красные помидоры, фрукты и чай», — отмечает доктор Ферраз.

Диетолог напомнил, что печень также может страдать от жировой перегрузки или стеатоза. На ранних стадиях заболевание протекает без симптомов, но по мере его прогрессирования могут появиться тяжесть в правом подреберье, слабость, снижение аппетита, тошнота и боль.

Специалист отметил, что кроме питания для нормальной работы органа важны регулярные физические нагрузки. Также он напомнил, что для профилактики заболеваний печени стоит отказаться от самолечения, своевременно делать прививки от гепатита, контролировать уровень сахара в крови и проходить регулярные обследования.

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