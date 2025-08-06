Катастрофическая «нормальность»
- Владислав Иноземцев, The Moscow Times
- 6.08.2025, 13:35
Навес проблем над Россией нарастает.
Август традиционно считается в России месяцем катаклизмов — думаю, напоминать о некоторых из них излишне, они сразу приходят в голову. Этот август, намекают эксперты, может принести новые кейсы — слишком уж активно нагнетается напряженность и повышаются ставки практически всеми и везде.
Однако я все же пока воздержусь от любых апокалиптических предсказаний. Число тревожных сообщений постоянно растет — но мы, как мне кажется, пока все еще находимся в пределах чисто количественного (а не качественного) изменения ситуации.
Тревога: серьезные провалы в экономике
Самое очевидное подтверждение — экономика. Каждый день приходят новости, что в какой-то отрасли очередной обвал: то стройматериалов стало производиться меньше, то на железных дорогах начинаются чуть ли не массовые увольнения, то дефицит федерального бюджета всего за полгода превысил годовой план, то качество кредитных портфелей больших банков в очередной раз снизилось.
Все эти сообщения — отнюдь не ложь и пропаганда; вопрос в том, насколько серьезны описываемые провалы и как они влияют на общую картину. При ближайшем рассмотрении оказывается, что падение выпуска цемента составило 7-8% по сравнению с первым полугодием 2024 г., когда на выдача льготной ипотеки достигала пиковых значений; что погрузка РЖД упала на те же 8%, и работников центрального аппарата и региональных дирекций просят брать по два дня отпуска за свой счет в месяц для сокращения издержек, но к основному персоналу это не относится; что по итогам полугодия дефицит бюджета практически не вырос по сравнению с показателем первого квартала; что доля просрочки в крупных банках менее чем на 1 п. п. выше, чем полгода назад, но все равно она в лихвой покрывается созданными на этот случай резервами.
Экономика России сейчас явно входит в стагнацию — и рассчитывать на рост в ближайшее время не приходится; однако я бы напомнил, что никакого роста она не показывала, например, и с 2014 по 2020 г. (а реальные доходы в течение всего этого периода даже снижались), и ничего катастрофического так и не стряслось. Да, не стоит сомневаться, что уже в этом году рубль явно пойдет вниз, доходности банковских вкладов продолжат снижаться, а рост цен вряд ли существенно замедлится — но, собственно, скорее ситуация 2022–2024 гг. должна считаться аномальной, а не анемичный рост доходов тогда, когда власти сознательно подчиняют экономику решению исключительно военных задач.
Тревога: выгодный ядерный удар
На внешнем контуре ситуация формально ничем не лучше — постоянные пикировки с западными политиками, призывы к ударам по военным объектам на территории стран НАТО, односторонний отказ России от обязательств по ракетам малой и средней дальности, заявления Дональда Трампа о выдвижении двух ядерных подводных лодок в сторону российских границ и даже утверждения, будто России выгоден ядерный удар западных стран по ее территории — это нервирующие эскапады, но тем не менее не свидетельствующие о явном сползании к войне.
Скорее наоборот, громкие заявления я бы воспринимал как набивание себе цены каждой из сторон в преддверии того или иного вида временной разрядки: ни у России сегодня нет сил и возможностей для новой волны эскалации или наступления на европейские страны, ни у Запада нет намерений наращивать противостояние. Пока максимум, что можно видеть — стремление извлечь максимальные выгоды от милитаристской истерии через ускоренное развитие оборонных отраслей и извлечение прибыли из военных заказов. Я бы даже сказал, что период максимального риска, когда вероятность полного выхода США из украинского конфликта была весьма значительна, остался позади, а «успехи» российских войск на фронте свелись лишь к самому интенсивному «стачиванию» армии об украинские позиции, о чем в последнее время много писали.
Даже пресловутый ультиматум Трампа, который рассматривался чуть ни не как уступка Владимиру Путину, позволяющая ему за 50 дней завоевать Украину, с которой он не смог справиться за 3,5 года, скорее всего останется фарсом. Если бы за ним стояла серьезная продуманная стратегия, Белому дому не пришло бы в голову сократить срок до 10-12 дней: масштабная смена курса требует времени и сверки с союзниками, а сейчас, похоже, никто не знает, что предпринимет американский президент. Может, оттопчется на Индии, так как не рискнет в очередной раз портить отношения с Китаем и Турцией, может, в очередной раз отодвинет какие-то сроки — но совершенно ясно, что никаких 100-процентных пошлин в отношении всех более чем 30 стран — а среди них не только Индия и Китай, но также Япония, Сингапур, Бразилия и даже Саудовская Аравия — покупающих российские энергоносители, мы не увидим.
А европейцы будут продолжать тешить себя надеждами на то, что в очередной раз сниженный «ценовой потолок» лишит российский бюджет нефтегазовых доходов.
Тревога: власти закручивают гайки
В российской внутренней политике, в отношении которой с изумлением пишут о задержанных и арестованных с начала года 100 высокопоставленных чиновниках и депутатах, как и в целом в стране, так же не происходит ничего экстраординарного. Власти продолжают закручивать гайки, но делают это, с одной стороны, медленно, а, с другой — с полного позволения и непротивления населения.
Тем временем граждане привыкают к новой реальности регулярно отключаемого (конечно, ради обеспечения их же безопасности) мобильного интернета, постоянного закрытия аэропортов и перегруженности железнодорожного транспорта — но именно привыкают ко всему этому, а не ужасаются происходящему. Атаки дронов на российские города, которые казались еще недавно чем-то совсем экстраординарным, все чаще вызывают такие же реакции, как недавно у молодых людей в Сочи, которые радостно записывали видеоролик на фоне живенько горящей нефтебазы и в итоге отделались лишь «легким испугом» в полиции.
У меня складывается в последнее время устойчивое ощущение того, что разрыв в поведении политиков, инфлюенсеров и лидеров общественного мнения — не только в России, по всему миру — растет, достигая совершенно непомерных значений. Политики выставляют друг другуультиматумы, депутаты анонсируют судьбоносные и радикальные законы, эксперты предрекают кризис, военные говорят о неизбежных и масштабных эскалациях — а рынки растут вопреки таможенным войнам, экономика корректируется, но отнюдь не входит в пике, большинство людей занимаются текущими проблемами, как будто бы ничего экстраординарного не происходило и не происходит.
Возникает ситуация, которую я бы назвал «катастрофической нормальностью»: навес проблем безусловно нарастает, никакого поворота к разрядке в политике и к росту в экономике ожидать не приходится — но в то же время происходящее все реже воспринимается как нечто неприемлемое.
И, похоже, имеются все шансы на то, что такое состояние продлится еще довольно долго…
Владислав Иноземцев, The Moscow Times