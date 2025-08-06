Друга Лукашенко Додика лишили поста президента 2 6.08.2025, 13:36

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Также он получил год тюрьмы.

Милорад Додик лишен поста президента Республики Сербской. Его полномочия прекратил ЦИК Боснии и Герцеговины.

Додик лишился поста из-за судебного приговора. Он получил год тюрьмы, а также запрет занимать должность президента сроком на шесть лет.

Додика обвинили в неподчинении Верховному представителю по Боснии и Герцеговине Кристиану Шмидту. Этот чиновник следит за выполнением Дейтонских соглашений, которые определяют конституционный строй Боснии и Герцеговины.

Теперь ЦИК Боснии и Герцеговины должен назначить новые выборы в Республике Сербской. У Додика есть два дня на апелляцию.

Милорад Додик руководил Республикой Сербской с 2010 по 2018 год, а затем вернулся на пост президента в 2022 году. Он известен своими пророссийскими взглядами, кроме того, у него дружеские отношения с Лукашенко.

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