На юге Беларуси объявлен карантин
- 6.08.2025, 14:07
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Причина серьезная.
На отдельных территориях Брестчины нужно принять меры безопасности, сообщается на сайте Пинского горисполкома.
В этом регионе объявлен карантин из-за американской белой бабочки, или белокрылки.
Речь идет о деревнях Добрая Воля Оснежицкого сельсовета, Кнубово Плещицкого сельсовета, Пинковичи Пинковичского сельсовета.
Руководителям организаций, ИП и местному населению нужно проверить земельные участки и территорию, примыкающую к ним, на предмет наличия насекомого, а также принять меры по борьбе с ним.