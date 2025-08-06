На юге Беларуси объявлен карантин 6.08.2025, 14:07

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Причина серьезная.

На отдельных территориях Брестчины нужно принять меры безопасности, сообщается на сайте Пинского горисполкома.

В этом регионе объявлен карантин из-за американской белой бабочки, или белокрылки.

Речь идет о деревнях Добрая Воля Оснежицкого сельсовета, Кнубово Плещицкого сельсовета, Пинковичи Пинковичского сельсовета.

Руководителям организаций, ИП и местному населению нужно проверить земельные участки и территорию, примыкающую к ним, на предмет наличия насекомого, а также принять меры по борьбе с ним.

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