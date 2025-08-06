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Джеймс Кэмерон снимет новый фильм

  • 6.08.2025, 14:17
Джеймс Кэмерон снимет новый фильм
Джеймс Кэмерон
Фото: AP

Премьера картины может стать одной из самых эмоциональных в его карьере.

Режиссер «Аватара» и «Титаника» Джеймс Кэмерон анонсировал новый фильм о трагической судьбе Цутому Ямагучи — человека, пережившего оба атомных взрыва в Японии в 1945 году. Премьера картины может стать одной из самых эмоционально тяжелых в его карьере, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

В августе исполняется 80 лет со дня, когда США сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Погибли более 200 тысяч человек, а страны мира впервые увидели ужасы ядерного оружия.

Цутому Ямагучи находился в командировке в Хиросиме, когда над городом вспыхнула ядерная вспышка. Он выжил с ожогами и частичной потерей слуха, но через три дня, вернувшись домой в Нагасаки, попал под второй удар. Только в 2009 году Ямагучи официально признали единственным человеком, пережившим оба взрыва. Он умер в 2010 году в возрасте 93 лет.

«Я обязан рассказать миру правду», — говорил он незадолго до смерти.

Кэмерон признает, что лента может оказаться непопулярной: «Это будет фильм, который, возможно, принесет меньше всего дохода из всех моих проектов, потому что я не собираюсь смягчать или сглаживать происходящее».

Режиссер подчеркивает: современные ядерные арсеналы в тысячи раз мощнее бомб 1945 года. Его цель — напомнить человечеству о цене, которую платит мир за разрушение.

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