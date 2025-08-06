Как дроны и «система баллов» меняют правила боя в Украине 6.08.2025, 14:15

Будущее войн — за технологиями.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина сумела трансформировать ход войны, превратив её в технологическое противостояние. Центральным элементом обороны стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а подход к войне стал напоминать инновационный стартап, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Украинская армия создала отдельные подразделения дронов, полностью переориентировала закупки на коммерческие технологии и ускорила цикл внедрения новых решений до нескольких месяцев. Теперь даже мелкие идеи могут быстро воплощаться в бою.

По словам пилота БПЛА с позывным «Бандера» из 110-й отдельной механизированной бригады, дроны выполняют разведку, корректировку огня, транспортировку боеприпасов и даже удары по врагу без риска для операторов.

Одним из архитекторов новой системы стал Роберт «Мадьяр» Бровди — бизнесмен, ставший командиром Сил беспилотных систем. Его подразделение «Птицы Мадьяра» уничтожило 8% всей российской бронетехники.

Главным оружием стал FPV-дрон, а главным ноу-хау — система поощрения за уничтоженную технику. С августа 2024 года каждая зафиксированная атака оценивается в баллах: чем ценнее цель (например, танк Т-90М), тем выше награда. Баллы можно обменивать на новые дроны и снаряжение.

Система внедрена в платформу Brave1 Market, которая позволяет бойцам напрямую заказывать нужную технику. По мере изменения ситуации на фронте обновляются и критерии оценки — например, недавнее обновление акцентировало важность уничтожения операторов вражеских дронов.

Несмотря на риски неравенства между опытными и новыми подразделениями, украинские бойцы считают подход эффективным. Это мотивирует и оптимизирует процессы.

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