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В армии России вспыхнула эпидемия смертельной болезни

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  • 6.08.2025, 14:25
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В армии России вспыхнула эпидемия смертельной болезни

Сообщается о массовых заражениях.

Российская Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова, тесно связанная с военными кругами РФ, публично признала, что в рядах российской армии началась эпидемия гепатита С (вирусная инфекция поражающая печень), передает «Диалог.UA».

Ситуация, по ее словам, настолько трагична, что на фронте среди россиян массово распространяются и другие опасные инфекции, включая ВИЧ и туберкулез.

И все это на фоне продолжающегося пополнения армии заключенными и маргиналами, набранными по ускоренным схемам мобилизации. «Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Гепатит проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие, и родные, когда боец находится в отпуске дома», — предупреждает Кашеварова в своем Telegram-канале.

Ситуация ухудшается По ее словам, в российской армии отсутствует не только лечение, но даже базовая профилактика. Бойцы с гепатитом и ВИЧ продолжают служить наравне со всеми, попадая в общие окопы, на одни и те же операционные столы, передавая вирусы при ранениях и переливаниях крови. «При этом никакого лечения в армии нет. На учет никто никого не ставит», — пишет Кашеварова.

Российская армия тонет в болезнях

Особое внимание она обращает на то, как в зону боевых действий попадают не только больные, но и целенаправленно маргинальные группы: бывшие зэки, наркозависимые, представители криминальных сообществ. В некоторых подразделениях, по ее данным, массово циркулируют наркотики, приводящие к новым заражениям.

«На гражданке реально должны задуматься: стоит угроза эпидемии социально опасных заболеваний», — пишет Кашеварова.

Угроза тылу: вирусы на марше

Все это создает не только угрозу боеспособности: ослабленные болезнями солдаты не могут эффективно воевать, но и представляет реальную санитарную угрозу для всей России. Зараженные возвращаются домой, везут вирусы в глубинку, передают их своим семьям и окружающим.

На этом фоне особенно комично выглядит привычное заявление Кремля о «второй армии мира». На практике это армия без элементарной медицинской системы, без учета инфицированных, с эпидемией внутри.

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