ЕС введет новый динамичный потолок цен на российскую нефть 2 6.08.2025, 14:50

Стала известна дата.

Европейский Союз начнет применять динамический потолок цен на российскую нефть с 3 сентября 2025 года - на основе формулы, утвержденной в рамках 18-го пакета санкций против РФ.

Об этом сообщила заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста в комментарии «Европейской правде».

По ее словам, новая верхняя граница цены будет автоматически адаптироваться к рыночным условиям.

Также она напомнила, что большинство положений пакета уже действуют с середины июля, а запрет на транзакции с 22 новыми российскими банками вступит в силу 8 августа 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com