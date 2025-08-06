закрыть
6 августа 2025, среда, 15:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС введет новый динамичный потолок цен на российскую нефть

2
  • 6.08.2025, 14:50
ЕС введет новый динамичный потолок цен на российскую нефть

Стала известна дата.

Европейский Союз начнет применять динамический потолок цен на российскую нефть с 3 сентября 2025 года - на основе формулы, утвержденной в рамках 18-го пакета санкций против РФ.

Об этом сообщила заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста в комментарии «Европейской правде».

По ее словам, новая верхняя граница цены будет автоматически адаптироваться к рыночным условиям.

Также она напомнила, что большинство положений пакета уже действуют с середины июля, а запрет на транзакции с 22 новыми российскими банками вступит в силу 8 августа 2025 года.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип