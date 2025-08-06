Новые правила ПДД в Беларуси: что изменится с 1 сентября 6.08.2025, 15:03

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Беларусь меняет подход к персональной мобильности. С 1 сентября 2025 года вступает в силу указ президента № 295, который вносит серьёзные поправки в правила дорожного движения. Центр внимания, как рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков на пресс‑конференции — средства персональной мобильности (СПМ): от электросамокатов до гироскутеров и моноколёс. Важнейшая новация — новые критерии, определяющие, что считается СПМ, а что — полноценным транспортным средством, пишет smartpress.by.

Где пролегает граница между самокатом и мопедом?

Теперь главное — не реальная, а «конструктивная скорость», то есть максимальная, заявленная производителем. Если устройство развивает не более 25 км/ч, то оно считается СПМ и приравнивается к велосипеду. Такие устройства не требуют регистрации и водительских прав.

Фонари обязательны, шлем – нет. Правила дорожного движения для велосипедистов

Правила дорожного движения для велосипедистов гораздо проще и понятнее, чем для автомобилистов. Но многие, катаясь на велосипеде, все равно нарушают их, возможно даже не догадываясь об этом. Рассказываем об основных ПДД для обладателей «двухколесного друга».

Если устройство способно развивать скорость свыше 25 км/ч, то оно будет считаться механическими транспортными средствами — либо мопедом, либо мотоциклом. Это значит, что на него потребуются права категории AM, A1 или A, а также регистрация в ГАИ.

Причем даже если владелец не зарегистрировал устройство, но ездит на нем — он обязан иметь водительское удостоверение. Управление без прав запрещено.

Регистрация и техэкспертиза: что нужно знать

Владельцы СПМ, которые развивают скорость свыше 25 км/ч, до 1 сентября 2026 года могут пройти упрощенную регистрацию.

Моноколесо и самокат

Для этого необходимо:

отправить устройство в аккредитованную лабораторию,

пройти экспертизу на соответствие техрегламенту ЕАЭС,

получить электронный паспорт и зарегистрироваться через МРЭО.

Если техника не пройдет регистрацию, использовать ее можно будет только за пределами дорог с твердым покрытием — лесные и полевые маршруты. Гравийные дороги — уже покрытие, значит, без регистрации туда нельзя.

Новые ограничения в городе

Теперь на тротуарах ездить разрешено только при скорости до 10 км/ч и массе устройства не более 35 кг. В пешеходной зоне, обозначенной специальными знаками, движение на СПМ запрещено полностью.

Еще одно важное изменение касается пересечения проезжей части: спешиваться теперь обязательно, если вы движетесь по пешеходному переходу. Исключения — наличие велосипедного светофора или движение по велодорожке вдоль проезжей части.

Штрафы предусмотрены внушительные: от 1 до 20 базовых величин (≈ 42–840 BYN) — в зависимости от нарушения и его последствий.

Жилые зоны и сельские дороги

Новый статус получают садоводческие товарищества — теперь это официально жилые зоны. В них у велосипедистов и пользователей СПМ приоритет, но без права мешать машинам. ГАИ готова согласовывать установку знаков «Жилая зона» и «Начало/Конец жилой зоны».

Также правила уточняют, как можно передвигаться на мотоблоках с прицепом: разрешено только днем, по обочине или максимально в метре от края проезжей части, если обочина отсутствует.

Всесезонки запрещены...

Теперь зимой можно использовать только шины, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее и одним из знаков «M+S», «M&S», «M S». При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

Напомним, согласно пункту 207-1 ПДД, при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили должны быть оборудованы зимними шинами.

За шины не по сезону предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины (42 рубля). Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 базовых величин (от 84 до 210 рублей).

...А тонировка разрешена

Теперь тонировать задние и боковые стекла или устанавливать шторки можно без ограничений по светопропусканию.

Однако лобовое и передние боковые стекла по-прежнему нельзя затемнять.

Ротченков предупредил, что за автомобилями с такой тонировкой будет ужесточен контроль «вплоть до того, что будет помещаться на охраняемую стоянку и служить доказательством до окончания ведения административного процесса».

Почему изменили правила?

По данным ГАИ, за последние два года в Беларуси произошло около 900 ДТП с участием СПМ и велосипедистов. Рост аварийности — от 30 до 70%. Только за первое полугодие 2025 года погибли от трех до семи человек.

По словам начальника ГАИ МВД Виктора Ротченкова, цель реформы — разграничить категории, установить ясные правила и повысить безопасность всех участников дорожного движения.

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