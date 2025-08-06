В Кремле завершилась встреча Виткоффа и Путина
- 6.08.2025, 15:08
Разговор длился около трех часов.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщают росСМИ.
«Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа, сообщили в пресс-службе главы государства», - говорится в сообщении издания «РИА Новости».
Разговор длился около трех часов, сообщили росСМИ.
Отмечается, что кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США, уже покинул Кремль.
В то же время как пишет CNN, перед визитом Уиткоффа в Москву Трамп сомневался в готовности Путина остановить войну в Украине и, скорее всего, боится стать «обманутым лидером».
Однако за день до встречи спецпредставителя США с президентом РФ Трамп заявил, что подождет до завершения переговоров, чтобы решить, вводить ли новые санкции против РФ.