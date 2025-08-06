В Кремле завершилась встреча Виткоффа и Путина 6.08.2025, 15:08

Разговор длился около трех часов.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщают росСМИ.

«Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа, сообщили в пресс-службе главы государства», - говорится в сообщении издания «РИА Новости».

Разговор длился около трех часов, сообщили росСМИ.

Отмечается, что кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США, уже покинул Кремль.

В то же время как пишет CNN, перед визитом Уиткоффа в Москву Трамп сомневался в готовности Путина остановить войну в Украине и, скорее всего, боится стать «обманутым лидером».

Однако за день до встречи спецпредставителя США с президентом РФ Трамп заявил, что подождет до завершения переговоров, чтобы решить, вводить ли новые санкции против РФ.

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