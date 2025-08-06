Мэл Гибсон разделил продолжение «Страстей Христовых» на два фильма 6.08.2025, 15:25

Мэл Гибсон

Премьера состоится в 2027 году.

Известный режиссер и актер Мэл Гибсон официально подтвердил, что долгожданное продолжение фильма «Страсти Христовы» будет состоять из двух частей. Обе картины выйдут в 2027 году: первая — «Воскресение Христа: Часть первая» — запланирована на Страстную пятницу, 26 марта, а вторая — на День Вознесения, 6 мая. Дистрибьютором выступит компания Lionsgate, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Сиквел станет продолжением культового фильма 2004 года, который собрал $370 млн в США и $610 млн по всему миру при бюджете в $30 млн. До недавнего времени «Страсти Христовы» оставались самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории США, уступив это звание ленте «Дэдпул и Росомаха» от Disney. Фильм также был номинирован на премию «Оскар» за лучший грим, операторскую работу и оригинальную музыку.

Ожидается, что сюжет новых фильмов сосредоточится на воскресении Иисуса Христа. Работа над сценарием ведется в тандеме с Рэндаллом Уоллесом, автором «Храброе сердце».

Главную роль, как и в оригинале, вновь исполнит Джим Кэвизел, сыгравший Иисуса. Также возможно возвращение других актеров из первого фильма.

Для Мэла Гибсона это второй режиссерский проект после перерыва: в начале 2024 года вышел его триллер «На грани полета» с Марком Уолбергом, однако фильм не оправдал ожиданий, собрав всего $48 млн.

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