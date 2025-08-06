Встреча Уиткоффа и Путина: появились новые детали 6 6.08.2025, 15:28

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С первым заявлением выступила российская сторона.

Спецпосланник США Стив Уиткофф, который находится с визитом в Москве, провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры проходили в Кремле.

Что известно о первых деталях переговоров Уиткоффа и Путина, говорится в материале РБК-Украина.

Как известно, встреча между спецпосланником Трампа и российским диктатором длилась около 3 часов.

После этого, по сообщениям прокремлевских СМИ, Уиткофф приехал в американское посольство в Москве.

С первым коротким заявлением уже выступила российская сторона.

Посланник РФ по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев, который встречал утром американского политика в аэропорту, прокомментировал переговоры Путина и Уиткоффа так: «Диалог восторжествует».

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