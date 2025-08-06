Политолог: Россия получила последнее предупреждение 6.08.2025, 15:53

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Уиткофф привез в Москву конкретные сигналы.

Визит спецпосланника США в Москву за сутки до «дедлайна Трампа» может стать последней попыткой договориться с Кремлем до начала новой фазы давления. Встреча Стива Уиткоффа с Путиным прошла в закрытом формате, но на фоне жестких угроз Вашингтона звучит как ультиматум, а не жест доброй воли.

Что на самом деле обсуждалось в Кремле и возможна ли сделка с диктатором? Можно ли рассматривать визит Уиткоффа как последнюю попытку Кремля избежать нового пакета американских санкций?

Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максимом Плешко:

— Совершенно очевидно, что Уиткофф привез в Москву конкретные сигналы, четкие индикаторы и рычаги: что будет сделано, какие решения примет Вашингтон и как это отразится на Кремле.

Возможно, его миссия заключалась и в том, чтобы получить обратную связь. Мы с вами можем только гадать, но одно ясно: эта «челночная дипломатия» действительно существует.

И, как вы правильно заметили, это — последний шанс, последний визит.. Этот визит и есть предупреждение.

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