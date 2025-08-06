закрыть
6 августа 2025, среда, 16:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Россия получила последнее предупреждение

  • 6.08.2025, 15:53
  • 1,808
Политолог: Россия получила последнее предупреждение

Уиткофф привез в Москву конкретные сигналы.

Визит спецпосланника США в Москву за сутки до «дедлайна Трампа» может стать последней попыткой договориться с Кремлем до начала новой фазы давления. Встреча Стива Уиткоффа с Путиным прошла в закрытом формате, но на фоне жестких угроз Вашингтона звучит как ультиматум, а не жест доброй воли.

Что на самом деле обсуждалось в Кремле и возможна ли сделка с диктатором? Можно ли рассматривать визит Уиткоффа как последнюю попытку Кремля избежать нового пакета американских санкций?

Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максимом Плешко:

— Совершенно очевидно, что Уиткофф привез в Москву конкретные сигналы, четкие индикаторы и рычаги: что будет сделано, какие решения примет Вашингтон и как это отразится на Кремле.

Возможно, его миссия заключалась и в том, чтобы получить обратную связь. Мы с вами можем только гадать, но одно ясно: эта «челночная дипломатия» действительно существует.

И, как вы правильно заметили, это — последний шанс, последний визит.. Этот визит и есть предупреждение.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип