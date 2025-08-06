Почем принимают овощи и ягоды в Беларуси 6.08.2025, 16:01

Сколько на них можно заработать?

Белкоопсоюз продолжает активно закупать у населения овощи, фрукты, ягоды и грибы.

О том, какую продукцию принимают и по каким ценам, рассказал БелТА начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза Алексей Сиротин.

Для организации закупок задействованы свыше 770 приемозаготовительных пунктов и более 780 заготовителей. В сезон к работе привлекаются внештатные сотрудники.

Основная часть продукции поступает в свежем виде в торговую сеть Белкоопсоюза для продажи, а также в объекты общепита и на перерабатывающие производства потребкооперации.

Населению и фермерам предоставляется более 6,2 тыс. торговых мест на 107 подведомственных рынках.

Закупочные цены

Цены зависят от спроса, качества, сорта, размера и урожайности и могут меняться несколько раз в день.

Текущие расценки за 1 кг:

картофель – Br1–1,7

огурцы – Br1,7–2,5

томаты – Br 2,5–4,5

капуста – Br0,7–1

свекла – Br1,2–1,8

морковь – Br 1,2–1,7

лук репчатый – Br1,2–1,8

чеснок – Br6–8

черника – Br7–12

черная смородина – Br5–8

голубика – Br10–12

малина – Br6,5–7

лисички – Br3–6,5.

До конца года Белкоопсоюз планирует закупить более 12 тыс. т картофеля, 30 тыс. т яблок, 30 тыс. т овощей (включая 3,5 тыс. т огурцов и 2,8 тыс. т томатов).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com