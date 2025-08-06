Почем принимают овощи и ягоды в Беларуси
- 6.08.2025, 16:01
Сколько на них можно заработать?
Белкоопсоюз продолжает активно закупать у населения овощи, фрукты, ягоды и грибы.
О том, какую продукцию принимают и по каким ценам, рассказал БелТА начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза Алексей Сиротин.
Для организации закупок задействованы свыше 770 приемозаготовительных пунктов и более 780 заготовителей. В сезон к работе привлекаются внештатные сотрудники.
Основная часть продукции поступает в свежем виде в торговую сеть Белкоопсоюза для продажи, а также в объекты общепита и на перерабатывающие производства потребкооперации.
Населению и фермерам предоставляется более 6,2 тыс. торговых мест на 107 подведомственных рынках.
Закупочные цены
Цены зависят от спроса, качества, сорта, размера и урожайности и могут меняться несколько раз в день.
Текущие расценки за 1 кг:
картофель – Br1–1,7
огурцы – Br1,7–2,5
томаты – Br 2,5–4,5
капуста – Br0,7–1
свекла – Br1,2–1,8
морковь – Br 1,2–1,7
лук репчатый – Br1,2–1,8
чеснок – Br6–8
черника – Br7–12
черная смородина – Br5–8
голубика – Br10–12
малина – Br6,5–7
лисички – Br3–6,5.
До конца года Белкоопсоюз планирует закупить более 12 тыс. т картофеля, 30 тыс. т яблок, 30 тыс. т овощей (включая 3,5 тыс. т огурцов и 2,8 тыс. т томатов).