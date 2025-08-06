Крупнейший производитель цемента в России перешел на четырехдневную неделю 1 6.08.2025, 16:14

Происходит обвальное сокращение темпов строительства жилья.

Компания «Цемрос», крупнейший российский производитель цемента, с 1 октября 2025 года переводит сотрудников управляющей компании и заводов на четырехдневную рабочую неделю, сообщает «Агентство новостей «Строительный бизнес». Причина такой меры — сокращение потребления цемента и рост доли импорта на российском рынке, отметили в компании.

Решение о временном переходе на четырехдневку, является «вынужденной, но взвешенной мерой», заявили в «Цемросе», который владеет 18 заводами и карьерами по добыче нерудных материалов. Там отметили, что это необходимо для «долговременного сохранения устойчивости и социального баланса на период нестабильности» и при восстановлении спроса на продукцию в стране компания вернется к штатному режиму работы. Руководство стремится к сохранению квалифицированного персонала, заверили в компании.

В апреле аналитики «Союзцемента», объединяющего крупнейших производителей цемента в РФ, и консалтинговой компании СМПРО предсказали, что производство этого материала в стране будет падать ближайшие два года. Причина — сокращение темпов строительства жилья и завершение реализации крупных инфраструктурных проектов. В 2025-м, согласно прогнозу, выпуск цемента упадет на 7,5% год к году, до 51,4 млн тонн, а в 2026-м — еще на 0,5%, до 51,2 млн тонн. По консервативному сценарию Минэкономики, в текущем году снижение потребления цемента может достигнуть 11,9% год к году (58,5 млн тонн).

В начале июля «Цемрос» также объявлял о временной приостановке работы Белгородского цементного завода из-за ухудшения рыночной конъюнктуры, падения рентабельности производства и повышения доли импортного цемента на строительном рынке РФ. В компании ссылались также на сокращение объемов закупок цемента девелоперами из-за высокой ставки ЦБ, сворачивания безадресной льготной ипотеки и замедления строительных проектов.

Ранее о переводе своих предприятий на сокращенную рабочую неделю сообщали и другие российские производители. В конце июля об этом объявил «Ликинский автобусный завод» (ЛиАЗ): автозавод с июля перешел на четырехдневную рабочую неделю на фоне резкого сокращения спроса на автобусы (на 60%, согласно сообщению компании).

ЛиАЗ стал четвертым крупным автопроизводителем в РФ, который ввел неполную рабочую неделю на фоне кризиса в отрасли. Ранее в июле о переходе на сокращенную неделю с августа сообщил Горьковский автозавод (ГАЗ), персонал которого отправляли в плановый корпоративный отпуск до 3 августа. «КамАЗ» также с 1 августа ввел сокращенную рабочую неделю для подразделений с неполной загрузкой. «АвтоВАЗ» рассматривает возможность перехода на четырехдневку с 29 сентября.

Также Mash сообщал, что из-за падения спроса как минимум до 4 августа приостановил производство Павловский автобусный завод (ПАЗ). Однако в пресс-службе предприятия позже заявили, что речь идет не о простое, а о плановом оплачиваемом отпуске для сотрудников.

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