Bloomberg: Срок ультиматума США России подходит к концу 6.08.2025, 16:45

Трамп перед выбором.

Срок ультиматума, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом Путину по вопросу прекращения огня в Украине, истекает в ближайшую пятницу. Изначально установленный на 50 дней, срок был резко сокращен до 10. В случае игнорирования условий, США грозятся применить жесткие экономические меры — военного вмешательства не планируется из-за ядерного арсенала России, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Администрация Трампа рассматривает вариант введения вторичных санкций против стран, покупающих российские энергоресурсы. Это, прежде всего, Китай и Индия — ключевые торговые партнеры Москвы. Сенат уже подготовил законопроект, предусматривающий пошлины до 500% для таких стран. Трамп предлагает более умеренные 100%, но эффект может быть схожим: ухудшение отношений с потенциальными союзниками.

Индия, несмотря на участие в антикитайском альянсе Quad, настроена решительно. После введения США 25% пошлин на индийские товары, Нью-Дели занял жесткую позицию в ответ на угрозы вторичных санкций. Китай, со своей стороны, давно считает США главным геополитическим соперником и продолжает усиливать стратегическое партнерство с Россией.

На фоне обострения ситуации Трамп направил спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву для переговоров. Однако перспектива того, что и Россия, и ее союзники проигнорируют американские угрозы, ставит Вашингтон перед выбором: либо отступить и выглядеть слабо, либо перейти к еще более жестким мерам, которые США не готовы применять.

Как говорил бывший госсекретарь США Джордж Шульц: «Не направляй винтовку, если не готов стрелять». Сегодня эта метафора как никогда актуальна.

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