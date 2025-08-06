«Уже две недели собаки раздирают куриц и гусей!» 2 6.08.2025, 16:50

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Жители поселка под Клецком жалуются на бродячих собак.

Жительница агрогородка Кухчицы Клецкого района в Instagram выложила видео, в котором рассказала о разгуле бродячих собак, терроризирующих домашнюю птицу, пишет «Мінская праўда».

«Где ЖКХ? Кто возместит ущерб? Уже две недели собаки раздирают куриц и гусей!» — написано под видео.

В ЖКХ госизданию пояснили, что о ситуации в курсе — проблема с бродячими собаками в Кухчицах известна, принимаются меры по ее решению. В частности, проводятся регулярные рейды по отлову безнадзорных животных:

«Рейды по отлову безнадзорных животных проводятся в Кухчицах на регулярной основе. Мы все контролируем. Сегодня снова поедем туда».

При этом в ЖКХ отметили, что процесс отлова затруднен из-за особенностей местности и поведения животных. Животные попросту не сидят на месте и не ждут, пока отлов за ними приедет. Собаки прячутся, перемещаются, что мешает работе службы.

Авторка видео считает, что ЖКХ должно нести ответственность за ущерб, причиненный бродячими животными, поскольку именно коммунальные службы обязаны контролировать их популяцию. В ЖКХ напомнили, что обеспечение безопасности подворья является зоной ответственности собственника.

Текст реакции госиздания запостили в Instagram, там набрались такие комментарии:

«Очень жалко в этой ситуации людей, которые растили птицу для своей семьи».

«Полторы недели назад у моей мамы больше 20 кур и уток разодрали, на следующий же день оставили заявку на 115. Птица вся на подворье, за высоким забором, собаки ранним утром подрыли [ход] под ворота на заднем дворе. Массовые случаи были и до нашего случая, и после. А «воз и ныне там», как в басне».

«Две недели собаки не дают покоя жителям, а ЖКХ не может их никак найти?»

«Вопрос к хозяйке: почему курицы находятся не во дворе? Где есть, ну или, по крайней мере, должно быть, ограждение. Не думаю, что собаки прыгают через забор во дворы и „раздирают“ куриц. Все мы люди, и всем нам хочется есть. Очень жаль, что собак ждет такая участь».

Напомним, проблема бродячих, безнадзорных и агрессивных собак — не редкость для белорусских регионов или даже пригорода Минска. Так, недавно застрелили собаку, которая бродила и пугала людей в Прилуках и Сенице. А, например, под Белыничами собаки регулярно кусают людей, в том числе весной был случай госпитализации с «укушенными ранами молочной железы и левого предплечья».

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