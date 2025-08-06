Италия одобрила строительство моста, о котором мечтали еще во времена Цезаря 1 6.08.2025, 17:01

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Его стоимость более 13 млрд евро.

Италия одобрила проект стоимостью более 13 млрд евро на строительство моста, который соединит материковую часть Италии с островом Сицилия через Мессинский пролив, пишет AP.

Долгожданное одобрение проекта позволит начать работы над подвесным мостом, несмотря на опасения относительно землетрясений, воздействия на окружающую среду и угрозы вмешательства мафии.

Межведомственная комиссия по надзору за стратегическими государственными инвестициями одобрила проект стоимостью 13,5 млрд евро.

Министр транспорта страны Маттео Сальвини заявил, что проект станет «акселератором развития» юга Италии.

Предварительные работы могут начаться уже этим летом, а строительство планируется начать в следующем году.

В мае 2023 года итальянский Сенат одобрил правительственное постановление о строительстве моста, который соединит материковую часть страны с островом Сицилия.

В конце июня 2025 года итальянские министры предлагали отнести строительство моста на Сицилию к военным расходам на фоне новой цели НАТО тратить на оборону 5% от ВВП.

Мост через Мессинский пролив спроектирован по схеме висячего моста. Длина его центрального пролета составит 3300 метров, ширина – 60,4 метра, располагаться он будет на высоте 65 метров над уровнем моря для транзита крупных судов.

Вопрос о соединении Сицилии и Калабрии (ближайшего к острову региона материковой Италии) поднимался еще 2 тысячелетия назад. Древние римляне соорудили мост из лодок и бочек в 251 г. до н.э. по инициативе консула Лучио Чечилио Метелло. Переправа была необходима, чтобы доставить в Рим 140 слонов и другие трофеи, взятые у карфагенян на Сицилии. Однако такая переправа была лишь временным решением, так как она полностью блокировала судоходство в проливе.

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