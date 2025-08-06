Как сны изменили древнего человека
- 6.08.2025, 17:13
Наши предки были жесткими реалистами.
На протяжении большей части своей истории человечество жило охотой и собирательством. Современные люди существуют около 200 тысяч лет, но земледелие появилось лишь 12 тысяч лет назад. Более 90% своей истории человек не читал книг и не размышлял о природе сознания — он был занят поиском пищи, необходимой для выживания и подпитки мозга, потребляющего 20% энергии организма, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Древний человек, вероятно, воспринимал мир напрямую — как «реалист», убежденный, что объекты существуют именно такими, какими кажутся. Желтый банан был просто бананом, а не результатом работы зрительной и обонятельной систем. Мысли о «восприятии» или «обработке информации» были чужды.
Сегодня наука знает, что ощущения — результат сложной нейронной работы. Цвет, вкус, температура — не объективные свойства вещей, а то, как мозг представляет их. Например, тепло — это просто движение молекул, но мы воспринимаем его иначе.
Однако даже древний человек сталкивался с загадкой, способной пошатнуть прямой реализм — сны. Ночью, с закрытыми глазами, он видел мир — яркий, насыщенный, полный событий. Как он объяснял это? Неужели это не ставило под сомнение то, что он видел днем?
Сны могли быть первым намеком на то, что восприятие — не зеркало реальности, а ее интерпретация мозгом. Быть может, именно с ночных грез началось медленное пробуждение человечества к пониманию собственной природы.