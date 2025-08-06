Минский ресторан ввел штрафы за недоеденные блюда

Минский ресторан ввел штрафы за недоеденные блюда5
- 6.08.2025, 17:52
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Посетители возмутились.
На днях в сети разошлась информация о том, что в минском ресторане UMI якобы ввели штрафы для гостей, которые не доедают взятые блюда с шведской линии. Мы обратились за комментарием к владельцу заведения, который объяснил, в чем на самом деле суть инициативы, пишет Onlíner.
В объявлении, которое разместили в заведении, было написано следующее:
«В нашем ресторане поддерживается принцип: «Бери столько, сколько съешь». При остатке еды более 300 грамм взимается плата за 1 порцию комплексного меню (из расчета каждые 300 г): обед (12:00—15:30) — 35 руб / 300 г, ужин (17:30—22:00) — 49 руб / 300 г. Пример: если остаток 600 г — оплачивается 2 порции по текущему тарифу».
@kseniya.ivanovskaya Не знаю, как вы, а я рада, что ввели штрафы. У кого нет внутреннего чувства меры, кто не умеет бережно обращаться с едой только так и поймёт. А вы за или против такого нововведения? #ресторан #минск #безлимит #umi #обзор ♬ оригинальный звук - Ксю, дай наводку
Объявление породило не мало вопросов в комментариях. Например, как еду взвешивают, действительно ли будут брать деньги за недоеденное и что делать, если еда просто не понравилась? Возникли вопросы и о правомерности таких нововведений — ведь гость уже оплатил вход и может выбирать еду по своему усмотрению.
«Мы никого не штрафуем». Комментарий ресторана
Чтобы разобраться, насколько подобные инициативы законны и как они реализуются на практике, мы обратились за комментарием к владельцу ресторана. По его словам, за оставшуюся на тарелках еду в заведении никого не наказывают, а само объявление способствует воспитанию культуры потребления.
— Мы никого не штрафуем — ни с одного человека мы не взяли ни копейки. Это объявление повесили скорее как воспитательную меру. Чтобы гости не брали больше, чем могли съесть, — пояснил Артем Стрыгин, владелец заведения.
— С точки зрения закона взимать плату за недоеденную еду неправомерно, и мы это хорошо понимаем. После того как мы повесили данное объявление, посетители стали более осознанно подходить к выбору и размеру еды. Количество пищевых отходов заметно снизилось — с 30 мешков мусора в день до примерно 10.
Кроме того, с сентября ресторан планирует ввести новую систему мотивации: если за столом у гостей останется менее 300 грамм еды на человека — они получат скидку 10 рублей. Мы консультировались с юристами, это правомерно и честно по отношению к тем, кто уважает труд поваров и продукты.