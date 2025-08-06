NYT: На помощь раненым бойцам ВСУ приходят 3D-технологии 6.08.2025, 17:58

Врачи создают индивидуальные импланты и хирургические шаблоны.

Более трех лет продолжается полномасштабная война в Украине. За это время тысячи людей получили тяжелейшие травмы лица, лишившиеся не только внешности, но и ощущения собственной личности, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Современные технологии, в том числе 3D-печать, дают шанс на восстановление. С помощью цифрового моделирования врачи создают индивидуальные импланты и хирургические шаблоны, что позволяет точно восстанавливать поврежденные кости — от челюстей до глазниц. Это не только возвращает функции, но и помогает восстановить чувство собственного «Я».

Для многих пострадавших путь к восстановлению начинался с неудачных операций, последствия которых приходилось устранять. В условиях ограниченных ресурсов врачи, волонтеры и иностранные специалисты объединили усилия, чтобы помогать тем, кто перенес такие травмы.

Некоторые пострадавшие после десятков операций возвращаются к жизни, а порой и на фронт. Но восстановление не ограничивается физическим: психологические раны часто глубже. Потеря лица — это потеря идентичности, и многим сложно вновь смотреть на себя в зеркало.

Пациенты не всегда готовы, чтобы их видели родные. Врачам и семьям приходится бороться не только за здоровье, но и за возвращение человека в общество.

Несмотря на страдания, среди выживших немало тех, кто находит силы помогать другим, поддерживать близких и мечтать о будущем. Технологии возвращают лицо, но только любовь, поддержка и вера окружающих возвращают человека к жизни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com