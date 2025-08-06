Житель Гомеля обнаружил в своем гараже тарантула

Житель Гомеля обнаружил в своем гараже тарантула1
- 6.08.2025, 18:14
Фотофакт.
Житель Гомеля Виктор обнаружил в своем гараже южнорусского тарантула. Снимком членистоногого он поделился с изданием Fishingby.com.
Паука Виктор заметил в своем боксе в гомельском гаражно-строительном кооперативе № 21. Незваный гость показался гомельчанину «просто огромным», но «вел себя достаточно миролюбиво и нападать ни на кого не собирался».
Напомним, на юге Беларуси встречается южнорусский тарантул (Lycosa singoriensis), достигающий в размере 3 см и более. Вид хоть и ядовит, но опасности для человека его укус не несет.
В мае 2025 года заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик отмечал, что из-за засухи следует ожидать нашествия в города лесных «пришельцев».
«Засуха привела к тому, что, например, крупные животные оказались в недостатке кормовой базы. Поэтому они придвинулись к населенным пунктам. Следует ожидать лесных „пришельцев“. Например, лис, енотовидных собак, рептилий, которые испытывают очень большой дефицит влаги. Поэтому этот сезон будет, конечно же, испытанием для нашей зональной природы», — говорил Виктор Демянчик в эфире СТВ.