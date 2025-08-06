«Ну вот и расскажите мне, дорого это или нет?» 3 6.08.2025, 18:23

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Минчанка рассказала, сколько потратила на одежду для дочки-школьницы.

Минчанка купила дочке деловую одежду к школе и возмутилась ценами. Только за одежду (без канцелярии и спортивной формы) женщина отдала более 680 рублей. Видео «распаковки» она записала в TikTok. Пользователи в комментариях поделились своими тратами на подготовку детей к школе, пишет «Зеркало».

За одеждой в официально-деловом стиле для дочки женщина пошла в ЦУМ. В видео она подчеркнула, что не смотрела цены на детскую школьную одежду на маркетплейсах. Во время «распаковки» она показала, на что потратила деньги:

гольфы — 4,21 рубля и 4,30 рубля;

две пары легинсов (одна из них — 19,37 рублей);

колготки — примерно по 11 рублей — 5 или 6 штук;

джемпер-обманка (кофта+рукава и горло белой рубашки) — 90 рублей;

блузка — 90,88 рубля;

пиджак — 105 рублей;

блузка с галстуком — 93 рубля;

галстук — 9,24 рубля;

жилетка (со скидкой 35%) — 82,65 рубля;

два сарафана — 53 и 69 рублей;

кроксы — 24,78 рубля.

«В итоге за все это отдала 684 рубля. Это, если честно, дофига. При том, что я не купила канцелярию, не купила нижнее белье, не купила спортивную форму. В общем, кучу надо еще докупать. Ну вот и расскажите мне, дорого это или нет. Я, если честно, немного охренела», — рассказала женщина.

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на видео:

«Ну это как-то много… Только сегодня в ЦУМе закупала сыну одежду в школу. Итого вышло 440 рублей. Купила двое брюк, жилетку (школьный элемент), спортивный костюм (штаны+мастерка), две рубашки и джемпер-обманка. Потом забежала купила две пары обуви (не в ЦУМе, там дорого) — вышло 80 рублей. Канцелярию покупала заранее, и то, что просто закончилось, итого на нее отдала 60 рублей. И все, в школу готовы, за все заплатили чуть меньше 600 рублей. Что-то дорого у вас вышло», — He.Ki.

«Такое чувство, что у ребенка до этого ничего не было, что мешает в течение года покупать», — Екатерина Игоревна.

«В том году купила дочке по минимуму одежду в Детском мире. Потом, к концу сентября, они сделали классную распродажу, и мы докупили еще вещей + на запас, потому что цены были 10−20 рублей. С обувью можно прогадать, а одежду на распродажах можно смело брать „на вырост“. Не так ощутимо для кошелька», — Katerina.

«У меня дочка идет в 1-й класс. Были в ЦУМе — рубашка, сарафаны по 100 рублей. И все такое немодное. Закупилась через Китай — на 150 рублей взяла спорткостюм, кроссовки, кардиган, дождевик и кучу другого. Также на Куфаре беру новые вещи по 10−25 рублей», — your_secrets055.

«Купили рюкзак, тетради, дневник, обложки. Отдали 200 рублей с копейками. Костюм школьный примерно 350−400 рублей стоит, спортивный костюм 100 рублей, кроссовки», — Elena87.

«Еще брюки докупите и канцелярию, и итого 1000 рублей на одного ребенка. А потом в СМИ будут трубить, что собрать ребенка в школу начальных классов стоит 350 рублей. Вопрос — как?! Или мы неэкономные…» — Galinanikolaichuk.

«Брюки — 40 рублей, жакет — 50 рублей, водолазка 2 шт — 40 рублей, рубашка 2 шт — 70 рублей, юбка — 35 рублей, кеды — 40 рублей, платье — 50 рублей. Итого 325 рублей + около 150 рублей на канцелярию и учебные пособия. Спасибо ВБ и Озону», — useru52no76t3o.

«Попробуйте на рынок съездить», — Татьяна Коваленок.

Напомним, в июне глава «Беллегпрома» Татьяна Лугина рассказала, что стоимость школьной формы будет «где-то от 270 рублей». А за 350 рублей можно будет одеть ребенка полностью, правда, без портфеля, говорила чиновница.

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