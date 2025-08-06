Зеленский посетил 225-й отдельный штурмовой полк на Сумщине 6.08.2025, 18:25

Подразделение может стать отдельной бригадой.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка на Сумщине. Подразделение могут масштабировать до уровня бригады.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Глава государства напомнил, что это подразделение было первым, которое в прошлом году зашло на территорию Курской области.

«Поговорил с командирами. Были доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки на Сумщине, российские попытки контратак, наши следующие шаги для освобождения украинской земли. Предметно пообщались о потребностях, уровне обеспечения в целом, подготовке новобранцев и инструкторов. Командир полка обратился с просьбой масштабировать подразделение до уровня бригады. Обсужу этот вопрос с главкомом», - отметил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил воинов за службу и результаты, которые благодаря им принесла Курская операция, и отметил украинских защитников государственными наградами.

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