В Беларуси пройдут учения в формате ОДБК

В Беларуси пройдут учения в формате ОДБК2
- 6.08.2025, 18:42
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В сентябре.
В Беларуси проведут серию учений в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Пресс-служба министерства обороны страны сообщила, что учения пройдут в начале сентября.
В них примут участие Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), силы и средства разведки «Поиск-2025» и материально-технического обеспечения КСОР «Эшелон-2025». В пресс-службе также сообщили, что на место учений уже прибыл первый воинский контингент.