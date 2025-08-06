В Беларуси пройдут учения в формате ОДБК 2 6.08.2025, 18:42

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В сентябре.

В Беларуси проведут серию учений в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Пресс-служба министерства обороны страны сообщила, что учения пройдут в начале сентября.

В них примут участие Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), силы и средства разведки «Поиск-2025» и материально-технического обеспечения КСОР «Эшелон-2025». В пресс-службе также сообщили, что на место учений уже прибыл первый воинский контингент.

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