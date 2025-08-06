В Японии впервые зафиксировали температуру 41,8 градуса в тени 6.08.2025, 18:47

Это рекорд за все время наблюдений за погодой в стране.

Японские метеорологи сообщают, что 5 августа 2025 года в городе Исэсаки, к северу от Токио, была зафиксирована самая высокая температура за всю историю страны — 41,8 градуса Цельсия.

Метеорологическое агентство сообщает, что система высокого давления, охватывающая преимущественно тихоокеанское побережье от восточной до западной Японии, принесла ясное небо, но также и опасную жару.

По состоянию на 14:30 в 12 пунктах наблюдения в регионе Канто Косин, в который входит Токио, была зафиксирована температура 40 градусов или выше.

В городе Исесаки в префектуре Гумма в 14:26 температура достигла 41,8 градуса, что превысило предыдущий рекорд в 41,2 градуса, установленный в прошлую среду в городе Тамба в западной префектуре Хёго.

Другие максимумы включают 41,2 градуса в городе Кирю и 41,0 градуса в городе Маэбаси, оба в префектуре Гунма. Температура в городе Кога, префектура Ибараки, достигла 40,6 градусов. В городе Омэ на западе Токио зафиксировано 40,4 градуса.

Это уже шестой раз этим летом, когда в Японии наблюдается максимум 40 градусов или выше.

Предупреждение о тепловом ударе объявлено в 44 из 47 префектур Японии.

Людей призывают избегать ненужных выходов на улицу и как можно больше находиться в прохладной среде. Также их призывают употреблять много воды и соли.

Между тем, прохождение системы низкого давления вместе с атмосферным фронтом делает атмосферные условия нестабильными, главным образом в северных японских регионах Хоккайдо и Тохоку. Дождевые облака формируются в этих регионах еще с рассвета вторника.

В городе Носиро в префектуре Акита выпало 65 миллиметров осадков за час до 4:30 утра, а в городе Кусиро на Хоккайдо — 60 миллиметров за час до 8:00 утра. Оба показателя были рекордными.

В течение дня ожидались локальные ливни.

В некоторых районах префектур Тохоку и Ниигата может выпасть 120 миллиметров осадков в течение 24 часов до утра среды.

Ожидается, что дожди будут продолжаться в Тохоку, Ниигате и регионе Хокурику до четверга, поскольку фронт будет оставаться неподвижным.

Рекомендуется быть осторожными относительно наводнений в низменных районах, а также подъема уровня рек, молний, внезапных порывов ветра и града.

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