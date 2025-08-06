Ивьевские помидоры запустят в космос 2 6.08.2025, 18:51

Зачем?

В середине августа на биоспутнике «Бион-м» №2 в космос запустят семена белорусских томатов, сообщает белорусское посольство в России.

Урожай собрали в Ивье – негласной столице помидоров.

Интересно, что над космическим проектом работают школьники – ученики первой гимназии небольшого белорусского города. Вместе с ними трудятся и ребята из Москвы, а также Минусинска.

В научном пространстве эксперимент назвали «В космос со своим помидором».

Суть его в том, чтобы проверить, как полет за пределы атмосферы повлиял на всхожесть, рост и устойчивость растений.

«На протяжении всей экспедиции семена будут прикреплены к внешней стороне биоспутника и спрятаны внутрь лишь при посадке для защиты от высокой температуры», – отмечают в пресс-службе посольства.

После завершения полетной программы – а возвращение семян ожидают в сентябре – их передадут назад школам. Изучать и выращивать необычные семена будут обычные белорусские девчонки и мальчишки.

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