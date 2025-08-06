Ивьевские помидоры запустят в космос

Ивьевские помидоры запустят в космос2
- 6.08.2025, 18:51
Зачем?
В середине августа на биоспутнике «Бион-м» №2 в космос запустят семена белорусских томатов, сообщает белорусское посольство в России.
Урожай собрали в Ивье – негласной столице помидоров.
Интересно, что над космическим проектом работают школьники – ученики первой гимназии небольшого белорусского города. Вместе с ними трудятся и ребята из Москвы, а также Минусинска.
В научном пространстве эксперимент назвали «В космос со своим помидором».
Суть его в том, чтобы проверить, как полет за пределы атмосферы повлиял на всхожесть, рост и устойчивость растений.
«На протяжении всей экспедиции семена будут прикреплены к внешней стороне биоспутника и спрятаны внутрь лишь при посадке для защиты от высокой температуры», – отмечают в пресс-службе посольства.
После завершения полетной программы – а возвращение семян ожидают в сентябре – их передадут назад школам. Изучать и выращивать необычные семена будут обычные белорусские девчонки и мальчишки.