Олимпийского чемпиона Арямнова задержали, избили и отпустили из ИВС с уголовным делом 6.08.2025, 19:12

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Андрей Арямнов

Тяжелоатлет неудачно вышел покурить.

Борисовчанин Андрей Арямнов прославился в 2008-м: тогда он победил на Олимпийских играх в Пекине. Сделал он это триумфально, сразу с тремя мировыми рекордами — первый такой случай в истории. Арямнову было всего 20 лет, казалось, впереди звездная карьера. Но олимпийская победа буквально вскружила силачу голову. Андрей пошел в загул.

В результате его несколько раз задерживали пьяным за рулем. Чемпион получил два уголовных дела, лишился стипендии от Лукашенко и рассорился с тренерами сборной Беларуси.

Несколько раз чемпион пытался взяться за ум и вернуться в профессиональный спорт. В 2019-м он даже получил серебро на чемпионате мира. Но до еще одной олимпийской медали он так и не добрался.

Недавно Арямнов, который теперь работает таксистом, попал в очередную неприятную ситуацию. Как сообщило «Еврорадио», олимпийского чемпиона задержали по уголовному делу. Детали истории рассказала «Трибуна». Подробности издание узнало от первоисточника. Журналист портала представился Арямнову как сотрудник учреждения образования, который хотел пригласить его на встречу со школьниками в рамках Школы активного гражданина. Арямнов рассказал все, как на исповеди.

Выяснилось, что бывший спортсмен неудачно покурил, причем не сигареты.

«Короче, криво покурил я. Бывает и такое, представляете?» — признался Арямнов. На замечание о том, что наркотики — это серьезно, силач заявил: «Это не наркотики! Вы че, прикалываетесь? Травка — это не наркотики».

Арямнов рассказал, что вышел на свободу из борисовского изолятора временного содержания 3 августа. В заключении он пробыл трое суток, дело против него не закрыто. При задержании Андрея избили.

— Взяли меня за задницу. Никто не брал, а эти взяли. Прикол в том, что брала меня компания, с которой я когда-то тренировался. Может, обидел как-то в детстве кого-то из них? Чушь полная, пусть бы сначала научились бить, а потом уже били.

— Вас и били даже?

— Ну. Бог их накажет. Это звучит, конечно, не очень, но на самом деле всё хорошо. Поймали классически: вышел из подъезда покурить — меня и взяли. Я вообще не курил! Только попросил, но мне не дали. Я нормальный, адекватный человек, честно вам говорю. Это сегодня только я разной фигнёй маюсь: приехал на речку, выпью пивка.

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